Fallece docente y ciclista ovetense tras competencia en Ñumí

Un ciclista oriundo de Coronel Oviedo falleció en la siesta de este domingo, tras haber participado en una competencia realizada en la ciudad de Ñumí, departamento de Guairá. Según datos iniciales, el deportista comenzó a sentirse mal cuando ya se encontraba a bordo de un vehículo en el que retornaba a su ciudad, una vez concluida la actividad deportiva.

El episodio se registró sobre la Ruta Nacional Nº 8, a pocos kilómetros de la ciudad donde se realizó el evento, donde el corredor habría sufrido una descompensación que derivó en su fallecimiento por un presunto ataque cardiaco.

Identidad de la víctima

La víctima fue identificada como José Daniel Penayo Vera, de 42 años, integrante del Team BTO, quien se desempeñaba como docente en el Colegio San Roque González de Santa Cruz, de Coronel Oviedo.

La competencia fue organizada por el Team Mbopi, que tras conocerse el hecho difundió un comunicado oficial. En el documento, los organizadores indicaron que el evento tuvo como objetivo fomentar la práctica deportiva responsable, priorizando la salud y el bienestar de los participantes.

Asimismo, detallaron que durante la jornada se dispuso de dos ambulancias equipadas, personal paramédico permanente, puestos de hidratación y asistencia ante eventuales emergencias médicas o mecánicas. La organización recordó que el ciclismo de competición implica exigencias físicas y que, en ese contexto, cada participante suscribe previamente una cláusula de exoneración de responsabilidad.

En el comunicado también se recalcó que la descompensación se produjo una vez concluida la competencia y fuera de la cobertura operativa del evento. No obstante, integrantes de la organización acudieron hasta el lugar para acompañar la situación y colaborar con los servicios de asistencia.