Iglesia Católica paraguaya llama a asamblea ampliada para renovar su misión en el país

Desde este lunes, el Seminario Metropolitano se convierte en la sede de la primera Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

Se realizará además por primera vez la Asamblea Conjunta Ampliada, el encuentro con religiosos y laicos en una modalidad ampliada que busca abrir el diálogo sobre la realidad del país.

Durante este 2 y 3 de marzo, el trabajo se centrará en escuchar las experiencias de quienes están en el día a día de las comunidades. La intención de este espacio es que la misión de la Iglesia no se decida solo en oficinas, sino que nazca del intercambio directo entre los diferentes puntos de la región.

Una convocatoria abierta a todas las voces

A diferencia de otras reuniones para obispos, esta asamblea conjunta integra a los superiores de congregaciones religiosas, vicarios de las diócesis y secretarios ejecutivos de las diversas pastorales.

También participan representantes del Seminario Mayor Nacional y de la Universidad Católica.

Esta mezcla de participantes tiene como meta principal fortalecer lo que denominan una “cultura vocacional”. Esto significa que cada integrante, sin importar su cargo, se reconozca como parte de un mismo equipo que busca servir a la sociedad de manera más solidaria y unida.

Al terminar estas jornadas, se espera que la Iglesia paraguaya salga con una hoja de ruta compartida.

El mensaje central que buscan transmitir es el de una comunidad de hermanos llamados por Dios a servir al Reino.