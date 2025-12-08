CEP habla de posible autoritarismo del Gobierno, según padre Zárate

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió este lunes una carta pastoral centrada en el “bien común”, en el marco del Día de la Virgen de Caacupé.

El documento reconoce fallas internas, realiza cuestionamientos al Gobierno y a la sociedad. Además, plantea una serie de líneas de acción para diferentes ámbitos públicos.

El padre Nilo Zárate, presidente del Centro de Estudios Antropológicos, señaló que el mayor desafío se encuentra en el área política, tanto en la presencia pública como en la formación ciudadana.

“Cuando educamos a un niño que va a la catequesis, nunca le hemos dicho que su protagonismo sociopolítico era importante y fundamental. Eso es el primer mea culpa que tienen que hacer la Iglesia”, mencionó.

Asociación con gobiernos y silencios que costaron credibilidad

En esa línea, cuestionó actitudes pasadas de la institución. Dijo que la Iglesia al “asociarse a líneas políticas o secundar o callarse frente a políticas no buenas de un gobierno de turno, está malísimo”.

“Tal vez la carta insinúa que no siempre fuimos críticos frente a líneas que no correspondía, se refiere un poco tal vez, las amistades también, que a veces uno tiene y están con las manos atadas y no puede criticar. Por eso solo el Evangelio te puede dar esta libertad de, de criticar y buscar la verdad. No siempre es fácil, no siempre”, agregó.

Advertencia sobre “un sistema totalitario”

Zárate también afirmó que la CEP anuncia la posibilidad de un gobierno autoritario al referirse a la “desilusión democrática” en su carta.

“Estamos a las puertas de un sistema totalitario en el sentido de no dejar la participación ciudadana o no tolerar ninguna crítica. Y eso es lo que se observa un poco en el Gobierno. Hay intolerancia en las correcciones, como copando todo un sistema y creando un sistema único. Eso no es democrático para nada. La Iglesia quiere recuperar esa vocación de servicio que tiene la política”.

Agregó que “la Iglesia tiene la autoridad moral de criticar y de exigir el cumplimiento de lo que se conoce como sistema democrático”.

Falta de inversión educativa y brechas sociales

Sobre la situación educativa, el sacerdote remarcó dificultades en alfabetización y desigualdad hacia comunidades marginadas.

Indicó que “no se ha hecho bien” la alfabetización principalmente sobre las minorías como campesinos e indígenas.

“Sé que se hace esfuerzo, pero podría darse cuenta de mejor resultado cuando el Gobierno invierte lo que debe invertir en educación. Nosotros no estamos invirtiendo lo que internacionalmente recomiendan inversiones en educación y en otros rubros, salud, por ejemplo. Estamos, eh, en off side en ese sentido”, dijo.

Zárate, asimismo, señaló que la Iglesia también reconoce su propia responsabilidad. Mencionó que la institución hace un mea culpa y pide perdón porque “tal vez se refiere a que sí le hemos dado precio a la educación” con la instalación de instituciones privadas.

Cuestionamiento al modelo extractivista

Zárate, en otro momento, criticó la lógica extractivista de las grandes empresas.

A su criterio, “dañan la tierra, pero también perjudica al ser humano en varios sentidos, por ejemplo, contaminación o retención de monopolio de lo que produce, es perjuicio para la gente. Entonces, el extractivismo es condenable porque no controla que el bien es de todos y todos tenemos que beneficiarios de esa producción”, dijo.

El sacerdote subrayó que la Iglesia reconoce que aún falta impulsar una educación ecológica integral. “Dice que sí, hay que hacerlo y eso. Nos falta mucho. En este tema falta muchísimo”, remarcó.

Gobierno criminaliza a defensores de la ecología

Igualmente, cuestionó que desde el Gobierno se está criminalizando a quienes defienden la ecología.

“El arma, a veces, del Gobierno actual, es descalificar a los que protegen la ecología y hasta criminalizarlos; es decir, llevarlos presos. Y eso es lo peor que se puede hacer contra un luchador social, porque le denigrás y le desmoralizarás. Ahí también hay parte de absolutismo; eso es absolutización, cuando a todos los cuestionadores de tu sistema les mandas preso”, mencionó.

El religioso resaltó el papel fundamental de los pueblos originarios en la preservación ambiental. Destacó que los “superguardianes” de la naturaleza son los propios indígenas, quienes —según indicó— sostienen un monitoreo ecológico responsable.