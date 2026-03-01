Imputan a dos hermanos por la muerte de su compañero de pesca en Iruña

Ambos procesados se encuentran detenidos en una dependencia policial en la ciudad de Santa Rita y a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

De acuerdo con los antecedentes, el pasado miércoles, alrededor de las 14:00, la víctima, un hombre de 34 años, se encontraba con los ahora imputados a orillas del río Yñarõ, en la colonia Vicente Ferrer del distrito de Iruña, en una zona de difícil acceso debido a la vegetación y la topografía del terreno. Según manifestaron posteriormente los acompañantes, habrían acudido al sitio con la intención de pescar.

Sin embargo, hacia las 18:00 se reportó que el hombre supuestamente cayó al agua y se ahogó, en circunstancias que llamaron la atención de los investigadores.

Al día siguiente, cerca del mediodía, el cuerpo sin vida fue encontrado en la margen izquierda del río, a unos 50 metros del lugar donde presuntamente estaba pescando. El médico forense determinó como causa de muerte asfixia por inmersión (ahogamiento).

Contradicciones

La Fiscalía señaló en su acta de imputación que existen contradicciones en las versiones brindadas por los hermanos, quienes no habrían solicitado auxilio inmediato ni intentado socorrer a la víctima, pese a ser las únicas personas presentes en el lugar.

Familiares del fallecido indicaron que el hombre no solía concurrir al río, no sabía nadar y padecía ataques epilépticos, lo que generó dudas sobre la hipótesis inicial de un accidente.

Testimonios recabados durante la investigación ubican a los ahora imputados con la víctima el día del hecho. Además, los investigadores cuentan con fotografías del barranco donde presumiblemente ocurrió el incidente, un sector de acceso complicado.

Mujer tenía electrodoméstico de la víctima

El viernes pasado, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en la vivienda de la mujer imputada, donde fueron incautados electrodomésticos que, según la pesquisa, habrían sido adquiridos por la víctima y se encontraban en poder de la procesada sin justificación.

Estos elementos, sumados a las contradicciones detectadas en las declaraciones y al comportamiento observado tras el hecho, forman parte de las circunstancias que llevaron a la fiscal a presentar la imputación.

Solicitan prisión preventiva

Ante la gravedad del caso y la sospecha de participación de ambos hermanos en la muerte de su compañero de pesca, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida de prisión preventiva para los procesados.