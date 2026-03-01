Se viraliza video de supuesto derrumbe del encofrado de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay

El encofrado de la construcción de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay se derrumbó el jueves, según un video que se hizo viral en las redes sociales que fue compartido por la cuenta funadosparaguay.

“Ayer, 26 de febrero del 2026. Derrumbe del encofrado de la Futura sede de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay. Ningún medio de comunicación se hizo eco”, se lee en el video, mientras los trabajadores recorren entre los escombros del lugar.

Hasta el momento ni la Embajada de la República de China (Taiwán) En Paraguay -institución encargada de la obra- ni la empresa constructora Gómez Abente SA emitieron informe alguno sobre el hecho.

La sede de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay está ubicada dentro del predio del Distrito Digital del Paraguay, frente al Parque Guasu Metropolitano. Según fuentes a las que accedió nuestro diario, tres obreros sufrieron heridas leves y ya estarían de alta.

Construcción de la sede de la UPTP

El Gobierno de Taiwán destinó US$ 18 millones (unos G. 136.620 millones a la cotización actual) para la construcción de la sede de la UPTP y la denominada “ciudad digital”. La obra prevé más de 2.000 metros cuadrados de edificación, además de una segunda licitación para el equipamiento de los laboratorios, que complementarán la infraestructura académica, según se detallan en los informes provistos por las instituciones a cargo.

Dicho contrato quedó en manos de la empresa Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez Zelada Grassi, suegro de Manuel Peña Palacios, hermano del presidente Santiago Peña.

El predio para la edificación está ubicado entre el Hospital San Jorge y el Comité Olímpico Paraguayo. Se trata de un terreno de 16 hectáreas cedido por el Ministerio de Defensa Nacional, de las cuales 10 ha corresponderán a la UPTP. Las seis hectáreas restantes corresponderán al parque industrial del distrito digital, según los anuncios.

El 29 de enero pasado, 290 alumnos rindieron el examen de admisión para ingresar a la UPTP, que ofrece principalmente carreras de Ingeniería para 100 alumnos.