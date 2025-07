Suegro del hermano de Santi se queda con jugoso contrato de “ciudad digital”

Una publicación del Ejército Paraguayo reveló que la empresa Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez Zelada Grassi, fue adjudicada para la construcción de la futura sede propia de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP) y la ciudad digital. Gómez Zelada Grassi es suegro de Manuel Peña, hermano del presidente Santiago Peña.

“En la mañana de este viernes, el Señor Comandante del Ejército, Gral Ej Manuel Rodríguez, mantuvo una reunión con la señora Blanca Hsu, Segunda Secretaria de la Embajada de la República de China (Taiwán), y el señor Omar Rodríguez, Asistente Ejecutivo de la misma misión diplomática, así como con el Ing. Felipe Gómez Abente, director de la empresa Gómez Abente Construcciones, firma adjudicada para la construcción de la ciudad digital y de la sede de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP) en el predio del Glorioso Ejército Paraguayo” (sic), decía la publicación en redes sociales y la página web del Ejército Paraguayo del 27 de junio último.

Este contrato por US$ 18 millones, alrededor de G. 136.620 millones, está manejado por el Gobierno de Taiwán, según detalla otro posteo de la embajada de la isla en nuestro país. En la publicación del 9 de mayo pasado se cita la apertura del proceso de licitación entre el 9 de mayo y el 13 de junio último.

No obstante, esta fue la última publicidad sobre la construcción financiada por Taiwán. Los avances del proceso licitatorio, adjudicación como otros detalles de la obra no se hicieron públicos; incluso el manejo es muy hermético, atendiendo que desde el jueves pasado ABC intenta obtener la versión de la representación diplomática, pero no responde al correo electrónico remitido tal como se solicitó desde el área de comunicación.

Peña ya anunciaba obra

La adjudicación para el suegro de Manuel Peña –hermano de Santiago Peña– resulta más sospechoso cuando el 7 de mayo último (dos días antes del anuncio oficial de la embajada), el mismo mandatario hace una publicación en sus redes sobre la obra.

“Paraguay y Taiwán siguen construyendo juntos un camino de cooperación y desarrollo. Junto a representantes de la Embajada de Taiwán en Paraguay y autoridades de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, abordamos los avances en proyectos clave: ya se encuentra en marcha el llamado a licitación para la construcción de la sede de la UPTP, y próximamente se inaugurará la primera etapa renovada del Parque Industrial Taiwán en Minga Guazú, Alto Paraná” (sic), señalaba Peña en su posteo.

En la reunión con el Presidente estuvieron el consejero político de la Embajada de Taiwán, Juan Wu, y la segunda secretaria, Blanca Zhu, además del rector de la UPTP, Jorge Duarte, y el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

Entonces también se adelantó que la obra contempla una inversión aproximada de 18 millones de dólares y más de 2.000 metros cuadrados de edificación. “Además, se prevé una segunda licitación para el equipamiento de los laboratorios, que complementarán la infraestructura académica” (sic), se mencionaba.

Predio cedido por Defensa

El predio para la edificación de la sede de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP) está ubicado entre el Hospital San Jorge y el Comité Olímpico Paraguayo. Se trata de un terreno de 16 hectáreas cedido por el Ministerio de Defensa Nacional, de las cuales 10 ha corresponderán a la UPTP. Las seis hectáreas restantes corresponderán al parque industrial del distrito digital, según los anuncios.