Calendario de la semana: organizan ferias de agricultura familiar para este inicio de marzo

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presenta este martes el calendario Ferias de la Agricultura Familiar para la primera semana de marzo. Indican que buscan conectar directamente al productor con el hogar del consumidor.

Bajo la premisa de “precios justos y sin intermediarios”, más de 533 familias organizadas en 31 asociaciones productivas de Central, Cordillera, Caaguazú y Paraguarí traerán lo mejor de sus fincas a los principales puntos urbanos del país, aseguran.

Cronograma de ferias

Lunes a viernes en San Lorenzo : Feria permanente de Orquídeas (Km 11 Ruta PY02, frente a la UNA). De 08:00 a 16:00. También en Caacupé : Centro de Producción de Orquídeas (Km 52 Ruta PY02). De08:00 a 16:30 (Sábados hasta las 11:00).

Miércoles 4 de marzo, en Asunción : Feria #DeRaíz en el Shopping Multiplaza. De 07:00 a 15:00.

Jueves 5 de marzo, en Asunción : Explanada del SNT y #PlazaFlores en el Shopping Multiplaza. También en San Lorenzo: Dirección de Comercialización. De 07:00 a 18:00.

Viernes 6 en San Lorenzo: Explanada de la Dirección de Educación Agraria.

Indican que la oferta es tan variada como la producción nacional y resaltan que los asistentes podrán encontrar productos frescos y procesados “a un precio justo”.