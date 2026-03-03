Lanzan hoy la convocatoria para la marcha del 8M

La Articulación Feminista del Paraguay lanza oficialmente la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8M). El acto tendrá lugar este martes 3 de marzo, a las 10:00, con una concentración simbólica frente a la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Para este 2026, el lema elegido es: “¡Ni precarizadas ni sumisas! Defendemos nuestros derechos”, una frase que busca visibilizar la situación crítica que atraviesan miles de mujeres en el mercado laboral.

Desde la organización señalan que el objetivo de manifestarse frente a la cartera de Trabajo es exigir respuestas concretas ante la falta de garantías para las trabajadoras.

Puntos centrales de la agenda 2026

Defensa de la jubilación : alerta ante posibles retrocesos en los derechos previsionales y la seguridad social.

Trabajo de cuidados : exigencia de reconocimiento económico y social para las labores domésticas y comunitarias, históricamente invisibilizadas.

Derechos laborales: denuncia de la brecha salarial y las condiciones de informalidad que afectan mayoritariamente a las mujeres.

Rumbo al 8 de marzo

Este lanzamiento marca el inicio de una serie de actividades que culminarán en la gran marcha del próximo domingo.

La Articulación convoca a todas las mujeres, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse para frenar cualquier intento de retroceso en las conquistas obtenidas.

“Este año acompañamos la defensa de los derechos de la jubilación y laborales que están en peligro. No permitiremos que la crisis se cargue sobre los hombros de las mujeres trabajadoras”, expresaron desde la organización.