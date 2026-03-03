Temporal provoca daños materiales en dos viviendas de San Miguel

Fuertes ráfagas de viento azotaron el distrito de San Miguel, en el departamento de Misiones, donde dejaron daños materiales en dos viviendas de los barrios Ciudad del Este y San Roque.

En el barrio Ciudad del Este, la víctima del temporal fue Dima Ester Benítez Espínola (59), quien sufrió el destecho parcial de su residencia, que fue desprendida por las fuertes ráfagas de viento.

En el barrio San Roque, el afectado es Ángel Crisóstomo Giménez (73), quien sufrió la destrucción del galpón de su vivienda. Ambos propietarios indicaron que las fuertes ráfagas de viento ocasionaron daños materiales.

El temporal duró solo algunos minutos, lo cual bastó para dejar destrozos a su paso. En ambos casos no se registraron lesionados pese a que los afectados se encontraban en sus viviendas, aunque sí se llevaron un gran susto. Ambos solicitarán asistencia a las autoridades para poder sobrellevar esta situación, ya que son de escasos recursos.