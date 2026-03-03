Nacionales
03 de marzo de 2026 - 20:10

Temporal provoca daños materiales en dos viviendas de San Miguel

De esta manera quedó la vivienda de Dima Ester Benítez Espínola, quien sufrió el destecho de su vivienda tras el temporal que azotó la zona.
La vivienda de Dima Ester Benítez Espínola quedó destechada tras la tormenta.Gentileza

SAN MIGUEL, Misiones. Un fuerte temporal registrado en la zona ocasionó daños materiales en al menos dos viviendas de este municipio, de acuerdo con reportes policiales. Los propietarios mencionaron que las fuertes ráfagas de viento duraron solo un par de minutos, pero bastaron para dejar destrozos a su paso.

Por Jesús Riveros

Fuertes ráfagas de viento azotaron el distrito de San Miguel, en el departamento de Misiones, donde dejaron daños materiales en dos viviendas de los barrios Ciudad del Este y San Roque.

En el barrio Ciudad del Este, la víctima del temporal fue Dima Ester Benítez Espínola (59), quien sufrió el destecho parcial de su residencia, que fue desprendida por las fuertes ráfagas de viento.

En el barrio San Roque, el afectado es Ángel Crisóstomo Giménez (73), quien sufrió la destrucción del galpón de su vivienda. Ambos propietarios indicaron que las fuertes ráfagas de viento ocasionaron daños materiales.

Otra de las viviendas afectadas es la de Ángel Crisóstomo Giménez, quien sufrió la destrucción de su galpón.

El temporal duró solo algunos minutos, lo cual bastó para dejar destrozos a su paso. En ambos casos no se registraron lesionados pese a que los afectados se encontraban en sus viviendas, aunque sí se llevaron un gran susto. Ambos solicitarán asistencia a las autoridades para poder sobrellevar esta situación, ya que son de escasos recursos.