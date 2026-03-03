Fuertes vientos causan daños materiales en dos casas de Santiago

Según el reporte de la Subcomisaría 18 de la compañía Yacuty, del distrito de Santiago, se tomó conocimiento de los daños ocasionados por el temporal a través de publicaciones en la red social WhatsApp, por lo que el personal interviniente se constituyó en el sitio a bordo del móvil S180. El procedimiento estuvo a cargo del suboficial inspector P.S. Daniel Ríos, acompañado por el suboficial ayudante P.S. Fabián Flores.

Una de las viviendas afectadas por el temporal se encuentra situada en el barrio San Roque. La casa pertenece a Celia Maribel Amarilla Riveros (38), quien manifestó que, a raíz de los fuertes vientos, se destechó el quincho, que es una construcción nueva. No se reportaron personas con lesiones, resaltó.

La segunda vivienda perjudicada es propiedad de Eliza Jukugi Membogi Mbepurangi (28), quien señaló que parte del galpón de su vivienda fue destechado a causa de los intensos vientos registrados en horas de la tarde. Indicó, además, que se encontraba en el domicilio al momento del hecho, pero que no sufrió lesiones.

Tormenta y descenso de temperatura en Ñeembucú

Un sistema de tormentas ingresó aproximadamente a las 15:00 de este martes al departamento de Ñeembucú. Las ráfagas de hasta 50 km/h y el fuerte chaparrón propiciaron el descenso de la temperatura en la zona.

Si bien la lluvia registrada no fue de gran volumen, representó un alivio momentáneo para la población, especialmente para el sector productivo que viene atravesando semanas críticas debido a la falta de precipitaciones y las altas temperaturas.

De acuerdo con los registros, la última lluvia significativa en la ciudad de Pilar se produjo el pasado 27 de enero, con un acumulado de 40 milímetros. Desde entonces, la escasez hídrica ha impactado negativamente en los cultivos, generando pérdidas en la producción agrícola.

El meteorólogo Jorge Acosta, del aeropuerto Carlos Miguel Jiménez, señaló que se prevé un descenso importante de la temperatura en las próximas horas, además de la probabilidad de precipitaciones puntuales en distintos puntos del departamento de Ñeembucú.

Los productores agrícolas mantienen la expectativa de que las lluvias continúen en las próximas horas, considerando que el agua es clave para intentar revertir la crítica situación que afecta al campo.

