Tormenta genera complicaciones en Asunción a raíz de árboles caídos

En cuestión de minutos, el temporal que azotó esta tarde a la capital transformó las calles del microcentro en un escenario de bloqueos y cables sueltos. El fenómeno dejó a su paso múltiples árboles arrancados de raíz, afectando severamente la circulación vehicular y el tendido eléctrico en diversas zonas.

Uno de los puntos más críticos se registró en la intersección de Caballero y Fulgencio R. Moreno. Allí, varios árboles cayeron sobre la calzada e incluso sobre vehículos estacionados. La caída también arrastró cables de la ANDE, lo que terminó dañando columnas del alumbrado público.

Situaciones similares se vivieron en el cruce de Caballero y Luis A. Herrera, así como en Teniente Fariña (entre Iturbe y Caballero), donde un ejemplar de gran porte bloqueó por completo el paso.

En todos estos puntos, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) debieron implementar desvíos de emergencia para evitar el colapso del flujo automotor.

También sobre Aviadores

La concurrida avenida Aviadores del Chaco también sufrió la caída de un árbol de gran porte que cortó la circulación vehicular y afectó el tendido eléctrico.

Desde la Municipalidad de Asunción informaron que los equipos de Gestión de Riesgo y Servicios Urbanos ya se encuentran operativos.

Debido a la complejidad de los cables enredados entre las ramas, las cuadrillas municipales tendrán que trabajar en conjunto con técnicos de la ANDE para garantizar la seguridad antes de proceder al despeje total de las vías.