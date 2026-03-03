Nacionales
03 de marzo de 2026 - 17:40

Tuning Fest hizo vibrar La Colmena con el rugir de los motores

Rugieron los motores en el evento de Tuning Fest La Colmena.
Rugieron los motores en el evento de Tuning Fest La Colmena.

LA COLMENA. El rugir de los motores y la pasión por el automovilismo se apoderaron de La Colmena el último fin de semana durante el esperado Tuning Fest, que convocó a una multitud de fanáticos. El show de drift deslumbró al público con la exhibición de vehículos personalizados, la música y un ambiente festivo que consolidaron una jornada que dejó huella entre los amantes de los fierros y la velocidad.

Por Emilce Ramírez

El gran encuentro motor “Tuning Fest La Colmena” reunió el sábado último a destacados exponentes del drift en Paraguay, y se convirtió en uno de los principales atractivos para los fanáticos del automovilismo. El objetivo del evento fue promover al municipio como destino turístico, impulsando la visita de turistas y apasionados del mundo automotor, explicó uno de los organizadores, Alfirio Aranda Olmedo.

El show de drift, deslumbró al público con la exhibición de vehículos.
El show de drift, deslumbró al público con la exhibición de vehículos.

Lea más: Cabañas temáticas: Hobbit Róga y el encanto de Hagrid Róga, un mundo de magia y fantasía en La Colmena

Con la actividad realizada el sábado último en el predio de la ex fábrica de vino del municipio, se buscó además fortalecer el movimiento comercial, económico y deportivo, así como posicionar a La Colmena a nivel nacional.

Además del show de drift, el público pudo disfrutar de una variada exhibición de vehículos personalizados y potentes equipamientos de sonido, donde los proyectos más llamativos captaron la atención de los asistentes.

Lea más: La Colmena: habilitan posadas turísticas y se preparan para formar parte de la red de pueblos pintorescos

Entre los pilotos presentes se destacó Thomas Derksen, reconocido competidor con más de 20 años de experiencia, quien llegó desde Loma Plata, en el Chaco, para formar parte del espectáculo y brindar una demostración de alto nivel en pista.

El Tuning Fest atrajo a muchos competidores y aficionados en La Colmena.
El Tuning Fest atrajo a muchos competidores y aficionados en La Colmena.

El show automovilístico, coordinado también por la organización HHD Producciones Eventos Deportivos bajo la dirección de Aranda, atrajo a numerosos pilotos y aficionados, quienes disfrutaron de un espectáculo cargado de adrenalina y destreza en pista.