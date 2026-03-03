Tuning Fest hizo vibrar La Colmena con el rugir de los motores

El gran encuentro motor “Tuning Fest La Colmena” reunió el sábado último a destacados exponentes del drift en Paraguay, y se convirtió en uno de los principales atractivos para los fanáticos del automovilismo. El objetivo del evento fue promover al municipio como destino turístico, impulsando la visita de turistas y apasionados del mundo automotor, explicó uno de los organizadores, Alfirio Aranda Olmedo.

Con la actividad realizada el sábado último en el predio de la ex fábrica de vino del municipio, se buscó además fortalecer el movimiento comercial, económico y deportivo, así como posicionar a La Colmena a nivel nacional.

Además del show de drift, el público pudo disfrutar de una variada exhibición de vehículos personalizados y potentes equipamientos de sonido, donde los proyectos más llamativos captaron la atención de los asistentes.

Entre los pilotos presentes se destacó Thomas Derksen, reconocido competidor con más de 20 años de experiencia, quien llegó desde Loma Plata, en el Chaco, para formar parte del espectáculo y brindar una demostración de alto nivel en pista.

El show automovilístico, coordinado también por la organización HHD Producciones Eventos Deportivos bajo la dirección de Aranda, atrajo a numerosos pilotos y aficionados, quienes disfrutaron de un espectáculo cargado de adrenalina y destreza en pista.