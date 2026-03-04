Eusebio Ayala: confirman condena de 11 años de prisión para hombre que abusó de su hijastra

El proceso fue impulsado por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal María Lucía González, quien había obtenido la sentencia condenatoria en juicio oral y público. Posteriormente, la defensa apeló la decisión dictada por el Tribunal de Sentencia; sin embargo, en segunda instancia, la Cámara de Apelación ratificó íntegramente el fallo al considerar que el proceso penal se sustentó en pruebas suficientes.

Mediante el Acuerdo y Sentencia A.I. N.° 7, el Tribunal de Apelación de Cordillera confirmó la sentencia definitiva N.° 161, de fecha 8 de octubre de 2025, por la cual se resolvió condenar al acusado por el hecho punible de abuso sexual en niños, tipificado en la Ley 6002/2017.

El caso ocurrió en la ciudad de Eusebio Ayala y tuvo como víctima a una niña, hijastra del ahora condenado. De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, los hechos se habrían iniciado cuando la menor tenía 11 años de edad y se prolongaron hasta que decidió relatar lo sucedido.

Preocupación por aumento de casos en Cordillera

Autoridades y referentes sociales han manifestado su preocupación ante la cantidad de denuncias por abuso sexual que se registran en el departamento de Cordillera, especialmente en casos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Instan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho y a no guardar silencio.

¿Dónde pedir ayuda?

En casos de abuso o violencia contra menores, las personas pueden comunicarse con:

- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía más cercana.

- La Policía Nacional, llamando al sistema 911.

- El servicio Fono Ayuda 147, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, disponible para orientación y denuncias sobre vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

- La línea 137 “SOS Mujer”, del Ministerio de la Mujer, en casos de violencia intrafamiliar.

Las instituciones recuerdan que la denuncia es fundamental para proteger a las víctimas y evitar que estos hechos continúen ocurriendo.

