Mbuyapey: cierre de escuela deja a niños sin educación y alarma a los padres

Los padres expresan su preocupación por la falta de alternativas locales, ya que ahora sus hijos deben trasladarse 10 kilómetros para continuar con sus estudios. Félix Colmán, uno de los padres afectados, manifestó su molestia.

“Es lamentable que no se asigne al menos un rubro para mantener la escuela donde funciona plurigrado del primero al sexto grado, existiendo tantos planilleros en nuestro país”.

Colmán, junto a Eladio Bareiro Ruiz, viajó hasta Paraguarí para dialogar con la Directora Departamental de Educación, magister Gladys Mercedes Garay de Portillo, pero no fueron atendidos. Un funcionario indicó que debían buscar solución con la supervisora de la comunidad, Ana Liz Godoy.

La situación genera zozobra en la comunidad, que cuenta con docentes disponibles para mantener la institución activa. Los padres solicitan el retorno del rubro que permita seguir ofreciendo educación.

Alegan que la escuela más cercana, la básica N° 1537 Emiliano R. Fernández, está a 10 kilómetros de la comunidad de Costa Pucú, obligando a los niños a recorrer caminos en mal estado y poniendo en riesgo la integridad de los escolares.

Los padres dejaron una nota en la Dirección Departamental de Educación, firmada por Celia B. Aponte, Félix Colmán, Eladio Bareiro Ruiz, Soledad Lezcano Ferreira, María Domínguez y Ángel Osmar Céspedes, exigiendo una pronta respuesta y soluciones efectivas por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Intentamos hablar con la directora departamental de Educación y la supervisora, pero no atendieron nuestras llamadas.