Pobladores de Borja y Mbuyapey se unen para exigir asfalto y denuncian promesas incumplidas

Cansados de esperar la concreción del asfaltado del tramo que une ambos distritos, pobladores de Borja (Guairá) y Mbuyapey (Paraguarí) llevaron adelante una movilización para exigir que el Gobierno incluya de una vez por todas la obra de 30 kilómetros dentro del paquete de financiamiento internacional de FONPLATA. Aseguran que el proyecto está técnicamente concluido y solo depende de voluntad política.

Según los manifestantes, el proyecto ya cuenta con código SNIP, mediciones terminadas y figura dentro de la carpeta de obras del programa financiado por el organismo internacional FONPLATA. Afirman que lo único que falta es “voluntad política” para que la obra sea incorporada al paquete de ejecución 2026.

Los pobladores llegaron desde tempranas horas hasta el cruce Oga Lata —donde parte el tramo de tierra que lleva a Mbuyapey— para cerrar de forma intermitente la ruta, como medida de presión. Indicaron que hoy y mañana las manifestaciones continuarán y podrían endurecerse si no reciben respuestas.

Marcial Martínez, vocero de la Coordinadora por el Asfaltado creada en 2016, explicó que la movilización nació ante la acumulación de promesas incumplidas por parte de altos representantes del Gobierno.

Recordó que la propia ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, junto con el presidente Santiago Peña, anunciaron públicamente que el tramo sería ejecutado. “Ya queremos nuestro asfalto. Estamos caminando sobre promesas”, lamentó Martínez, señalando que las dificultades para sacar productos agrícolas, trasladarse al trabajo o asistir a clases se agravan con cada lluvia.

Aseguró que el proyecto ya fue incorporado al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Economía con la codificación correspondiente, además de estar contemplado entre los 13 tramos prioritarios del programa FONPLATA, que dispone un préstamo de USD 100 millones para caminos. “Falta la voluntad política de impulsar la inclusión. Solo con la presión del ministro de Economía se podrá asegurar la financiación total”, expresó.

El dirigente afirmó que, si el Ejecutivo no gestiona la vía internacional, el Congreso tiene aún la posibilidad de asignar USD 10 millones dentro del Presupuesto General de la Nación. “Pueden hacerlo para el próximo periodo. Todavía están a tiempo”, sostuvo.

Cuestionó que los gobiernos prioricen obras en zonas de influencia de colonias extranjeras o sectores ganaderos del Chaco, mientras comunidades campesinas del interior atraviesan situaciones críticas. “Parece que no nos ven. No existimos para ellos”, criticó.

Martínez recordó que el acceso a Asunción se dificulta tanto que en la última movilización tardaron ocho horas en llegar, debiendo desviar por varios kilómetros debido al mal estado del camino. “Es una vergüenza que a solo 160 o 180 kilómetros de la capital sigamos así. Pasaron dos gobiernos que hicieron hasta paladas iniciales solo para la foto. Fue un engaño”, afirmó.

El tramo a asfaltar alcanza 29,1 kilómetros, pero los pobladores lo redondean como “30 km” para simplificar su presentación. “Es una pipoca para el Gobierno. Una obra pequeña, pero que cambiaría la vida de miles”, destacó.

En Borja, las comunidades afectadas son Rojas Hugua, Isla Barrero, Yeguarizo, Macarro, Costeada, Paso Kué, Cordillera, Agustín Molas, Ñu Roky y otras del entorno rural. En Mbuyapey, la cantidad de compañías en igual situación es similar.

La Coordinadora por el Asfalto adelantó que mañana se espera una mayor concurrencia de pobladores, incluidos productores agrícolas, comerciantes y estudiantes, quienes también sufren por la precariedad del camino.