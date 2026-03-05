Hombre es detenido por intentar matar a su pareja y herir a su hija en Repatriación

El hecho ocurrió alrededor de las 08:15 de este jueves, en una vivienda ubicada en la colonia Pueblo de Dios del distrito de Repatriación del departamento de Caaguazú.

Las víctimas fueron identificadas como Sara Gavilán (66), quien recibió una puñalada en la altura del cuello, lado derecho, y su hija Estelvina Raquel Recalde Gavilán (36), quien sufrió un corte en la mano derecha producido con un arma blanca al intentar intervenir en el ataque.

El supuesto autor fue identificado como Silvio Recalde (66), pareja de la mujer y padre de la segunda víctima. El hombre fue aprehendido aproximadamente a las 09:50 en la vía pública de la compañía 1ª Línea Culantrillo, tras un procedimiento realizado por agentes de la Comisaría 33ª Culantrillo.

El detenido fue trasladado hasta la sede policial, donde permanece a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias del violento episodio.