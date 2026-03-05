Piden juicio oral en caso de polución sonora en un club de Sajonia

La agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, presentó acusación y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Carlos Alarcón Caballero, expresidente del club de futsal “Star’s Club” del barrio Sajonia de la capital, por presunta contaminación ambiental y polución sonora. Fue después de reunir todas las evidencias y testimonios relacionados con el caso.

El abogado Ricardo Estigarribia había afirmado que querelló a Alarcón, atendiendo las numerosas quejas de los vecinos del barrio Sajonia por las constantes fiestas que se realizaban a cualquier hora en el club, en las que había insoportables ruidos de música estridente y explosión de petardos.

El caso del local “Star’s Club” representa una vulneración sistemática a la salud y calidad de vida de los vecinos de Asunción, señalaba un comunicado presentado por los vecinos.

Municipalidad ya había intervenido

Agrega que a pesar de haberse hecho intervenciones técnicas del Departamento de Prevención de Polución Sonora de la Municipalidad de Asunción, esta mantiene bloqueada la resolución de sanciones y la clausura correspondiente del establecimiento.

En el marco de la investigación fiscal y la querella adhesiva se habían incorporado mediciones adicionales que confirman la denuncia.