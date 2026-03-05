Nacionales
05 de marzo de 2026 - 22:32

Piden juicio oral en caso de polución sonora en un club de Sajonia

Vista del Star’s Club, “un infierno”, según vecinos.
Vista del Star’s Club, “un infierno”, según vecinos.Gustavo Ortiz

La Fiscalía acusó y pidió juicio oral para el expresidente del Star’s Club de Sajonia, por la polución sonora que atormentaba a los vecinos del barrio. Las constantes fiestas con música alta y petardos fueron documentadas con pruebas técnicas que confirman la vulneración sistemática a la calidad de vida y la salud de los pobladores.

Por ABC Color

La agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, presentó acusación y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Carlos Alarcón Caballero, expresidente del club de futsal “Star’s Club” del barrio Sajonia de la capital, por presunta contaminación ambiental y polución sonora. Fue después de reunir todas las evidencias y testimonios relacionados con el caso.

El abogado Ricardo Estigarribia había afirmado que querelló a Alarcón, atendiendo las numerosas quejas de los vecinos del barrio Sajonia por las constantes fiestas que se realizaban a cualquier hora en el club, en las que había insoportables ruidos de música estridente y explosión de petardos.

Lea más: Denuncian polución sonora de Star’s Club

El caso del local “Star’s Club” representa una vulneración sistemática a la salud y calidad de vida de los vecinos de Asunción, señalaba un comunicado presentado por los vecinos.

Municipalidad ya había intervenido

Agrega que a pesar de haberse hecho intervenciones técnicas del Departamento de Prevención de Polución Sonora de la Municipalidad de Asunción, esta mantiene bloqueada la resolución de sanciones y la clausura correspondiente del establecimiento.

En el marco de la investigación fiscal y la querella adhesiva se habían incorporado mediciones adicionales que confirman la denuncia.