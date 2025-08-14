Denuncian polución sonora de Star’s Club

El afectado refiere que los que utilizan el lugar para sus encuentros, con autorización de sus encargados, entre ellos el político Carlos Alarcón, colocan altoparlantes y música a volúmenes altísimos que resultan intolerables para las personas, y que pese a los reclamos y denuncias ante la Fiscalía del Medio Ambiente el problema persiste, y en mayor intensidad los jueves, viernes, sábados y algunos domingos.

Alborno dijo que el lugar “es un infierno” en aquellos días especialmente. Exhibió un documento en el que se señala que ya se enjuició al encargado del local, Carlos Alarcón Caballero, y que incluso ya fue sancionado, pero que igual continúan los ruidos molestos.

