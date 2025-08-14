Policiales

Denuncian polución sonora de Star’s Club

Familias que viven en los alrededores del Star’s Club, ubicado en Arellano y Ángel Moreno, en el barrio Sajonia de Asunción, desde hace años padecen inmisericordemente por los ruidos molestos que ocasionan las personas que explotan aquella sede deportiva y social, sin que las autoridades apliquen las sanciones que correspondan ni prohibir que se siga impidiendo el buen descanso de los vecinos, dijo uno de los afectados, el abogado Pablo Alborno, en comunicación con nuestra Redacción.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 01:00
Vista del Star's Club, "un infierno", según vecinos.
Vista del Star’s Club, “un infierno”, según vecinos.Gustavo Ortiz

El afectado refiere que los que utilizan el lugar para sus encuentros, con autorización de sus encargados, entre ellos el político Carlos Alarcón, colocan altoparlantes y música a volúmenes altísimos que resultan intolerables para las personas, y que pese a los reclamos y denuncias ante la Fiscalía del Medio Ambiente el problema persiste, y en mayor intensidad los jueves, viernes, sábados y algunos domingos.

Alborno dijo que el lugar “es un infierno” en aquellos días especialmente. Exhibió un documento en el que se señala que ya se enjuició al encargado del local, Carlos Alarcón Caballero, y que incluso ya fue sancionado, pero que igual continúan los ruidos molestos.

