Vecinos cuestionan gestión de fiscala en caso de supuesta contaminación que genera planta cloacal en Misiones

Los vecinos del barrio Paso Naranja de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, realizaron nuevamente una denuncia, esta vez cuestionan la labor de la agente fiscal del Medio Ambiente, Laura Guillén, quien lleva adelante la investigación sobre una supuesta contaminación ambiental proveniente de la planta de tratamiento de residuos cloacales ubicada en el lugar.

En ese sentido, Denis Morínigo mencionó que, como denunciante de esta situación, recibió el documento de citación de la Fiscalía del Medio Ambiente para la realización de su declaración testifical sobre la denuncia, pero se encontró con la sorpresa de un grave error en documentos oficiales con la fecha indicada para apersonarse a la unidad fiscal.

“Desde el 2014 estamos realizando una seguidilla de denuncias de que este lugar no cuenta con las licencias de impacto ambiental, que no cuenta con el estudio de impacto ambiental, y en esta ocasión no fue la excepción del caso por la contaminación ambiental por los olores que emanan desde la planta de tratamiento cloacal, pero nos encontramos con que la fiscala no está tomando con la seriedad necesaria nuestra causa”, señaló Morínigo.

El mismo indicó que varios vecinos recibieron la notificación de manera telemática y, a la hora de hacer la lectura del documento oficial del Ministerio Público, se encontraron con que la agente fiscal no leyó lo que estaba firmando, porque la identificación de la causa habla del año 2022 y cita a los vecinos para lunes 10 de marzo, pero del 2021.

“Tras esta situación le mostré a mis asesores, quienes me mencionaron que es un error de forma y no de fondo, pero hace trece años que estamos viniendo a realizar una denuncia de manera seria y formal por nuestra vida y por la salud del medio ambiente, y nos salen con este supuesto error de forma. Con esto, en lo personal, pierdo totalmente la confianza en que esta fiscala pueda realizar un buen trabajo”, agregó Morínigo.

De igual manera, otro de los vecinos, Lucio Amarilla, mencionó también que pierde toda clase de credibilidad y confianza por la labor que pueda hacer la fiscala Laura Guillén del área del Medio Ambiente del Ministerio Público en el departamento de Misiones.

Por su parte, la agente fiscal Laura Guillén mencionó que fue un error a la hora de la confección del documento de citación, el cual no afecta de ninguna manera a la causa y está en etapa de investigación.

“No afecta absolutamente en nada a la causa, ya está en investigación y fueron citados los afectados. Hubo un error, pero la asistente les volvió a notificar la nueva fecha. Ya se pidió también el estudio de impacto ambiental para enviar posteriormente a la Dirección de Impacto Ambiental, donde se encuentran los técnicos del medio ambiente”, indicó Guillén.

La misma señaló que la solicitud fue de carácter urgente ante la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), la cual debe ser respondida en cinco días.