Fiscalía del Medio Ambiente interviene planta cloacal de la capital de Misiones por denuncia ambiental

La fiscal Laura Guillén, designada a la unidad del Medio Ambiente del Ministerio Público, se constituyó en la planta de tratamiento de residuos cloacales de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, tras las denuncias realizadas por los vecinos del lugar por supuesta contaminación ambiental.

“Nos constituimos en este lugar para constatar las denuncias realizadas por vecinos en redes sociales por supuesta contaminación ambiental. Ya existe una denuncia del año 2022, y ya se realizaron intervenciones, pero nuevamente surgieron reclamos por los olores que emanan de este sitio en ciertos momentos del día o según las condiciones climáticas”, indicó Guillén.

Lea más: San Juan Bautista: recomiendan estudio de contaminación que generaría planta de tratamiento de efluentes

La misma señaló que fueron expuestas varias documentaciones por parte del encargado del lugar, las cuales pudieron verificar, y que fueron los resultados de análisis laboratoriales del lugar correspondientes a diciembre del 2025 y enero del 2026, que señalan que están dentro de los parámetros normales.

“Pero estos resultados hay que corroborarlos nuevamente, y esos trabajos los estaremos realizando conjuntamente con la gente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, así también con la gente de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología”, agregó.

Por su parte, el jefe departamental de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), Carlos Meza, mencionó que realizaron los trámites correspondientes para que especialistas de la empresa vengan a realizar los análisis químicos correspondientes, cuyos resultados ya salieron dentro de los parámetros normales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hicimos los trámites correspondientes para que venga la gente de la empresa a realizar los análisis químicos. Acá tenemos todos los resultados, los cuales salieron dentro de los parámetros normales, según la gente que vino a hacer los análisis químicos”, señaló Meza.

“Estamos realizando acá con nuestro jefe de alcantarillado también unos cuantos procesos, preparando una manguera de presión y realizando algunos trabajos para poder solucionar este inconveniente”, agregó el jefe de la ESSAP.

Al respecto, uno de los vecinos afectados por los malos olores que emanan del lugar, Denis Morinigo, cuestionó las documentaciones exhibidas por el responsable de la planta de tratamiento de residuos cloacales, señalando que es una bofetada al conocimiento humano, siendo que la realidad vivida en el lugar es diferente.

“La explicación que dio el encargado es una aberración; es una bofetada para el conocimiento humano que diga que el informe de diciembre y enero que le acaban de presentar a la fiscal está dentro de los parámetros de lo normal, de lo que funciona perfectamente. Acá nadie está mal de sus sentidos y el olor que se emana del lugar es una realidad y es inaguantable”, indicó Morinigo.

El mismo agregó que la fiscal Laura Guillén se constituyó en el lugar en forma silenciosa, sin avisar a los verdaderos afectados que son los vecinos, quienes se pudieron enterar por terceras personas para poder llegar hasta el lugar y dialogar con la misma.

“Ni siquiera se dio aviso a los vecinos de que venía la fiscal, pero vamos a acompañarla y le damos mínimamente la confianza, de pronto, a que haga bien su trabajo y que solucione permanentemente nuestra situación”, concluyó Denis Morinigo.