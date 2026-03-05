Video: vecinos de J. A. Saldívar denuncian que el agua sale “verde y podrida”

Vecinos del barrio Niño Jesús, en la ciudad de J. Augusto Saldívar, denunciaron este miércoles que el agua que llega a sus hogares a través de la aguatería “El Progreso” presenta un intenso color verde y un olor nauseabundo.

El problema se detectó alrededor de las 18:00, coincidiendo con el retorno del servicio tras los cortes de luz provocados por la tormenta.

Según los reportes, aunque el color fue desapareciendo con el correr de las horas, el olor fétido persiste en las cañerías, los baños y hasta en las manos de quienes intentaron usar el líquido.

Un peligro en la canilla

Mariela Ortiz, una de las afectadas, mostró su preocupación debido a que en su vivienda viven niños. “Usamos el agua para bañarnos y lavar los cubiertos. Me enteré por el estado de WhatsApp de una vecina, fui a verificar y me encontré con la sorpresa de que el agua era verde”, relató.

La mujer indicó que el olor es “impresionante y horrible”, y que aunque ahora el agua sale parcialmente transparente, el mal olor se queda en el ambiente.

Por su parte, Johana Núñez, otra vecina del barrio, denunció que la comunicación con la empresa es casi imposible. “Vos llamás a la aguatería y no contestan. Tenés que ir hasta la central en Asunción para reclamar, porque acá los empleados no te dan ninguna solución”, criticó.

Núñez relató que el olor invadió su cocina al abrir la canilla. “No me di cuenta al principio, pero después ya olía todo mal mi cocina. Es una situación desesperante porque hasta ahora el mal olor sigue”, añadió.