8M: capacitarán en autodefensa a mujeres bomberos en Cambyretá

Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se desarrollará el Segundo Seminario de Defensa Personal, que se desarrollará en la academia Alpha, club de artes marciales y boxeo, ubicado en el distrito de Cambyretá.

La actividad estará dirigida a mujeres bomberos, quienes desarrollan una labor comunitaria importante y se exponen a todo tipo de incidentes en su vida cotidiana. El objetivo es nutrir de herramientas defensivas para evitar ser víctimas de violencia.

Este entrenamiento, basado en el Brazilian Jiu Jitsu (BJJ), busca brindar herramientas técnicas de autoprotección y prevención de violencia, fundamentales para las situaciones de riesgo que enfrentan en su labor diaria.

Las inscripciones pueden tramitarse a través del contacto (0983) 395572. El seminario será dictado por los instructores Rocío Gómez y Daniel “Nano” Recalde, con años de experiencia en lucha de suelo.

Lea más: Ruta del Tereré: este sábado ofrecerán tereré gratuito en Encarnación

Para las participantes que lo deseen, se realizará la entrega de certificados opcionales con un costo de G. 15.000. El evento se lleva a cabo en alianza estratégica con la JCI Cambyretá.