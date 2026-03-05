Ruta del Tereré: este sábado ofrecerán tereré gratuito en Encarnación

Este sábado se realizará en la ciudad de Encarnación una actividad denominada “La Ruta del Tereré”, que consistirá en un recorrido por ocho puestos de preparación de tereré, en un bus que contará con la actuación de la Banda Santa Rosa y el elenco del Ballet Municipal.

El evento fue presentado en una conferencia de prensa que se desarrolló este jueves, en el Centro Municipal de Artes (Cema).

La actividad se desarrollará de 10:00 a 12:00. Los puestos visitados, además, ofrecerán su servicio de manera gratuita durante el evento. Los puestos adheridos tendrán un cartel indicador que avise que el tereré se prepara de manera gratuita.

Ruta del Tereré

Es organizado por la Dirección de Cultura y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Encarnación. La directora de Cultura, Fabiola Castelnovo, detalló que buscan realizar un reconocimiento a las trabajadoras que se dedican a la preparación en la vía pública, ofreciendo las plantas medicinales y fomentando la cultura y la tradición.

Además, explicó que este evento se desarrolla en el marco de la agenda de actividades que se realizarán por la celebración del aniversario 411 de la ciudad de Encarnación, que se recuerda el 25 de marzo. El lema de la actividad es “Un sorbo de identidad, un mes de celebración”.

El tour se llevará a cabo en los puestos sobre la avenida Irrazábal, la rotonda de la EBY, la avenida Roa Bastos, frente a la iglesia Inmaculada Concepción, en los puestos de las rutas PY06 y PY01, y se cerrará en la Plaza de Armas.