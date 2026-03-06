Cámara rechaza recurso de RGD y confirma a fiscala que pidió informes de celulares

El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, de la Capital rechazó el recurso planteado por la defensa del usurero condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher y confirmó las resoluciones de la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado Sandra Kirchhofer, quien ratificó la intervención de la fiscal de Ejecución Celia Beckelmann en la presente causa.

Puntualmente los camaristas Adriana Giagni Rojas, Paublino Escobar y Arnulfo Arias resolvieron no hacer lugar al recurso planteado por el Abg. Erich Ratzlaff en contra de la providencia del 22 de febrero pasado, por la cual el juzgado de Ejecución había ratificado su decisión de confirmar la intervención de Beckelmann.

La defensa argumentó su apelación señalando que en fecha 9 de diciembre de 2025 el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón, emitió la Resolución FGE Nº 5080, que en su artículo 2° dispuso reasignar a la fiscala Diana Burgos Fretes para cumplir funciones como titular de la Unidad Penal N° 2 de Ejecución de Asunción, en reemplazo de la interina, fiscala Celia Elizabeth Beckelmann Acosta.

Empero el tribunal de alzada concluyó que la intervención de la fiscal Celia Beckelmann en la causa fue dispuesta por resolución expresa del Fiscal General y posteriormente ratificada por la Fiscalía Adjunta competente mediante Nota N.º 14/2026. Por tanto, la providencia de fecha 22 de enero de 2026 no revoca ninguna resolución firme, sino que se limita a aclarar y mantener la asignación vigente conforme a la estructura interna del Ministerio Público, según resalta el Auto Interlocutorio N° 64 del 5 de marzo de 2026.

Fiscala pidió informes sobre celulares de RGD

Lo que motivó el pedido de la defensa de Ramón González Daher, para desvincular de la presente causa a la fiscala de Ejecución Celia Beckelman, fue el requerimiento N° 1 presentado por la agente ante el Juzgado de Ejecución Penal, en fecha 14 de enero del presente año.

Mediante dicho requerimiento, la fiscala Beckelman solicitó al Juzgado de Ejecución que libre oficio a la Dirección de la Penitenciaría de Coronel Oviedo, a fin de que las autoridades de esa cárcel informen sobre los 10 celulares incautados a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo, durante una requisa realizada el martes 28 de enero de 2025.

En el escrito, la fiscala de Ejecución Celia Beckelman recuerda que, según lo establecido en el Art. 91 del Código de Ejecución Penal, está prohibido al interno la tenencia y el uso de aparatos de comunicación dentro de las cárceles.

Celulares de RGD y su hijo en depósito fiscal

La fiscala de Coronel Oviedo Noelia Montanía de Narvaja había solicitado autorización para peritar los celulares incautados a RGD y su hijo; sin embargo, el juez de Garantías Gustavo Ovelar rechazó el pedido de extracción de datos de los aparatos de comunicación.

Para rechazar el pedido de pericia de los celulares, el magistrado argumentó que los mismos fueron encontrados en poder de Ramón González Daher y Fernando González Karjallo, en el marco de un procedimiento administrativo de control de celdas, por parte del personal penitenciario de la cárcel de Coronel Oviedo; y no fueron incautados en prosecución de una investigación de un hecho punible.

Tras el rechazo judicial para la extracción de datos, la fiscala Noelia Montanía envió los 10 celulares al Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde permanecen bajo resguardo.

En diversas ocasiones las víctimas de usura de Ramón Mario González Daher han denunciado que el usurero luqueño continúa operando desde la cárcel, apretando a sus “clientes” de los créditos con intereses excesivos.

En consecuencia, piden que el Ministerio Público y el Poder Judicial arbitren los mecanismos para extraer los datos de los celulares, considerando que de esa forma se obtendrían las pruebas que confirmen las denuncias contra el clan.