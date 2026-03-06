Cartistas blindan a Fornerón y aprueban millonaria ejecución presupuestaria entre denuncias de irregularidades

El presupuesto general de la Gobernación de Ñeembucú en el año 2025 fue de G. 116.245 millones, de los cuales fueron ejecutados y aprobados más de G. 104.060 millones.

La rendición de cuentas del gobernador, Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC), fue aprobada con los votos de los seis concejales colorados cartistas, mientras que los tres concejales liberales votaron por el rechazo, alegando que el informe presentado “falta a la verdad y a la transparencia”.

El concejal departamental Edgar Morel (PLRA) sostuvo que durante el análisis de los documentos detectaron serias inconsistencias en varios rubros, particularmente en el gasto destinado a combustible.

Según explicó, en el rubro 369 se encontró documentación de contratos y facturas por aproximadamente 2.700 millones de guaraníes, pero no existen registros que demuestren el uso real del combustible.

“Encontramos las facturas y los contratos, pero no hay documentos que justifiquen el uso del combustible, ni órdenes de trabajo que respalden ese gasto”, denunció.

Otra de las observaciones apunta al rubro 800 de transferencias a comisiones sin fines de lucro, que alcanza cerca de 11.000 millones de guaraníes.

Edgar Morel afirmó que la mayor parte de esos recursos se concentró en dos organizaciones: Acción Social y la Asociación Progresando Ñeembucú, que habrían recibido entre el 70% y el 80% del total transferido.

Uno de los casos que más llamó la atención, según el concejal, es la transferencia de 2.000 millones de guaraníes a la Asociación Progresando Ñeembucú para la construcción de un camino de ripio en la zona de Costa Rosado–Laguna Itá.

Sin embargo, tras verificar la obra, se constató que solo se ejecutaron tres kilómetros de los cuatro proyectados, indicó el edil.

También mencionó un proyecto de pozos absorbentes en Villa Franca, donde existen documentos de transferencia y boletas de depósito, pero la Gobernación no presentó la lista de beneficiarios.

“Estamos hablando de un volumen de 11.000 millones de guaraníes transferidos. Es demasiado dinero para que prácticamente dos asociaciones monopolicen esos recursos”, cuestionó.

El concejal departamental también criticó que varias obras en Pilar no hayan sido sometidas a licitación pública nacional, sino que los recursos fueron transferidos directamente a asociaciones.

Incluso citó el caso del parque construido en la plaza Bernardino Caballero, donde inicialmente se licitaron obras por unos 2.000 millones de guaraníes, pero posteriormente se realizó otra transferencia de 300 millones de guaraníes a la Asociación Progresando Ñeembucú para culminar el proyecto.

“No se entiende cómo un proyecto de esa magnitud no contempla su finalización dentro de la licitación inicial”, cuestionó.

El concejal liberal fue aún más lejos al señalar que sospecha que otras personas podrían estar manejando los recursos, y no necesariamente los integrantes formales de la Asociación Progresando Ñeembucú, presidida por Emigdio Antonio Monges González.

Según afirmó, ni él ni otros concejales conocen personalmente a los miembros de esa comisión, quienes nunca se habrían presentado ante la institución departamental.

Ante estas irregularidades, los concejales Edgar Morel, Luis Riveros y Alberto Ghiringuelli, todos del PLRA, votaron por el rechazo de la ejecución presupuestaria y decidieron no asistir al informe anual presentado por el gobernador Víctor Hugo Fornerón, como señal de protesta.