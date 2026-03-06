Fiscalía verifica denuncia por presunto derrame de combustible en la zona de confluencia de ríos

La intervención se realizó tras una comunicación remitida por la Fiscalía de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, a la Fiscalía General del Estado paraguayo.

El reporte se originó luego de un procedimiento realizado por la Prefectura Naval Argentina en inmediaciones de la Isla del Cerrito, donde se detectó un supuesto derrame de combustible en el sector.

Según explicó el fiscal de medio ambiente Milciades Ramos, la información recibida indicaba que, debido a la corriente del río, el hidrocarburo podría haberse desplazado desde territorio paraguayo hacia el lado argentino, lo que motivó la apertura de una investigación y la notificación a través de los canales de cooperación internacional.

Durante el procedimiento, el agente del Ministerio Público, acompañado de técnicos ambientales, realizó un recorrido por la zona en embarcación y procedió a la toma de muestras de agua que serán analizadas en laboratorio para determinar la existencia o no de contaminación por combustible.

Ramos indicó que, una vez que se cuenten con los resultados laboratoriales, se evaluará la continuidad de la investigación para determinar responsabilidades en caso de confirmarse un hecho punible contra el medio ambiente.

El operativo contó con el apoyo de la Prefectura Naval de Paso de Patria. Pobladores del lugar señalaron que en ocasiones se observan restos de combustible en el río, situación que atribuyen al intenso movimiento y transporte de este producto de manera ilícita en la zona fronteriza de Paso de Patria.