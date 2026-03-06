IPS de PJC se queda sin energía eléctrica y suspende varios servicios

El Hospital Regional del IPS de Pedro Juan Caballero tuvo que suspender varios servicios, como internación, vacunación, consultorio y farmacia, entre otros, debido a que el centro asistencial se quedó sin el servicio de energía eléctrica al averiarse el transformador que alimenta el establecimiento. Si bien el Hospital del IPS cuenta con generador propio, este solo abastece a algunos servicios, como el de urgencias, que sí está operativo, según expresó el director de la institución, doctor Guido Duarte.

Los técnicos de la ANDE y de una empresa tercerizada al servicio de la institución trabajaron arduamente para resolver el problema, según señaló el ingeniero Hugo Martínez, jefe regional del ente en Amambay.

Todo indica que el problema que tiene el IPS en cuanto al servicio de energía eléctrica sería consecuencia de varios cortes en el suministro, registrados en la ciudad el jueves en horas de la tarde.