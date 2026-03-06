Movilización contra las invasiones se realizará mañana en San Bernardino

La protesta comenzará con una concentración en el acceso al Club de Vuelo Yvytu, de donde partirá la gente en caravana y recorrerá distintos sectores donde se registran ocupaciones ilegales, impulsadas por presuntos sintechos.

Posteriormente, los manifestantes se dirigirán a la Municipalidad de San Bernardino, donde exigirán explicaciones sobre la situación de las invasiones que afectan a propietarios de terrenos en la comunidad.

Lea más: San Ber: denuncian una invasión y dicen que la comunidad está “desprotegida”

La movilización culminará frente a la vivienda del intendente, en busca de su reelección, Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC), para reclamar mayor control y acciones para evitar nuevas ocupaciones.

Los organizadores de la medida de protesta invitan a la ciudadanía a sumarse a la actividad, llevando banderas, pancartas y camisetas, bajo la consigna “San Bernardino se respeta” y el lema “No a las invasiones”.

Antecedentes

El 11 de febrero de 2026, propietarios y residentes de siete urbanizaciones enviaron notas a los intendentes de San Bernardino y Ypacaraí, Emigdio Ruiz Díaz y Fernando Raúl Negrete (PLRA), respectivamente, en las que denuncian ocupaciones irregulares de terrenos privados en la zona de El Cortijo y frente a Casa Blanca. Mencionan la presencia continua de personas y la instalación ilegal de servicios públicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 14 de febrero de 2026, pobladores de la urbanización El Cortijo denunciaron la invasión de otro predio privado, esta vez situado en un área protegida cerca del Museo Aviadores del Chaco. Según afirman en el escrito, más de 200 familias se instalaron en el sitio y expresan preocupación por el impacto ambiental que podría generar el hecho y la falta de claridad jurídica sobre la propiedad.

Según residentes de San Bernardino, una primera invasión dentro del área protegida se registró hacia inicios del año 2023, aunque con menor cantidad de ocupantes en ese momento.

Lea más: Crisis turística en San Bernardino: hoteleros lamentan baja ocupación