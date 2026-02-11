San Ber: denuncian una invasión y dicen que la comunidad está “desprotegida”

La nota enviada a los intendentes Emigdio Ruiz Díaz (San Bernardino) y Raúl Negrete Caballero (Ypacaraí) hablan de una ocupación e invasión de terrenos privados en propiedades aledañas a la Urbanización El Cortijo. Puntualmente, sobre la avenida D012 frente el Acceso a Casa Blanca.

Afirman que los asentamientos irregulares afectan a toda la comunidad de la zona, por la creciente inseguridad, “el orden urbano y la convivencia social”. El predio limita entre ambas ciudades.

Los firmantes señalan que ya se registraron hechos similares en ese sector y los vecinos tuvieron varias reuniones con autoridades municipales de San Bernardino, pero no se logró hasta la fecha ninguna solución de fondo.

“Hoy el problema se repite y se agrava, ya que el asentamiento continúa expandiéndose con el ingreso constante de nuevas personas”, afirman.

Ya tienen servicios básicos, afirman

Señalan, además, que se estarían gestionando o habilitando conexiones a servicios como agua potable y energía eléctrica. Incluso, hablan de una “celeridad llamativa”, puesto que los propietarios formales deben atravesar procesos muy largos y exigentes para acceder a dichos servicios, pero el asentamiento ya los tienen.

“Esta situación genera desconcierto y un profundo sentimiento de inequidad, además de alentar la consolidación de ocupaciones irregulares”, enfatizan.

Agregan que la inacción o demora en la intervención del Estado está profundizando los riesgos de inseguridad y afectan directamente la calidad de vida de cientos de familias que habitan o frecuentan esta zona.

¿Qué solicitan?

Puntualmente, los firmantes piden “de manera urgente e inmediata”:

La intervención de las Municipalidades respectivas, dentro de sus competencias, para frenar la expansión del asentamiento irregular.

La articulación con las autoridades competentes, incluida la Fiscalía, a fin de determinar la legalidad de las ocupaciones y de las eventuales conexiones de servicios.

Información clara y formal sobre las acciones concretas que se adoptarán para abordar esta situación.

La nota está firmada por propietarios y residentes de las urbanizaciones El Cortijo, Puerta del Lago y Casa Blanca, además de los clubes El Cortijo, Puerta del Lago, de Vuelo Yvytu y la asociación de propietarios de Casa Blanca Country Club.

“La presente nota se formula con un espíritu constructivo, pero también con la firmeza que impone la gravedad del caso, en representación no solo de las comunidades residenciales, clubes y asociaciones arriba mencionadas, sino de toda una comunidad que hoy se siente desprotegida y sin respuestas efectivas”, sentencian.