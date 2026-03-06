PJC: Concejales pedirán informe sobre la llamativa presencia de la fiscalía en la Municipalidad

La presencia de una comitiva de componentes de una unidad del Ministerio Público, de Asunción, en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, despertó la inquietud de los concejales municipales colorados. En consecuencia, la bancada de la ANR de la Junta Municipal planteará al pleno, en la próxima sesión ordinaria, la solicitud de informe.

“Solicitamos detallar la causa, investigación o procedimiento por el cual el Ministerio Público y otros funcionarios del Estado se hicieron presentes”, señala parte del proyecto de resolución de pedido de informe que será presentado ante el pleno el próximo lunes, según uno de sus proponentes, el concejal Ivo Lezcano (ANR).

Genera interrogantes, dice concejal

El concejal municipal y uno de los proponentes del pedido de informe, Ivo Lezcano (ANR), indicó que la presencia de supuestos funcionarios del Ministerio Público generó interrogantes. Agregó que con esta solicitud pretenden saber qué dependencias de la Municipalidad fueron inspeccionadas y qué documentos se llevaron.

“La gente debe saber qué es lo que se hace en una administración pública, principalmente donde se administra la plata de los contribuyentes”, expresó Lezcano.

Por su parte, el concejal Jorge Medina (ANR) indicó que la decisión de pedir un informe se tomó porque “esa visita generó dudas”. La postura de los proponentes del pedido de informe es elevar la solicitud al intendente municipal, Ronald Acevedo (PLRA), y enviar una nota de igual tenor a la Fiscalía General del Estado.

El intendente Ronald Acevedo (PLRA) se negó a brindar declaraciones a nuestro medio sobre la llamativa presencia de una unidad de la Fiscalía de Asunción en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero.