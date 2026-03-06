Proyecto de puente para la comunidad Virgen del Carmen está en etapa de licitación, dicen en el MOPC

La comunidad indígena Virgen del Carmen, ubicada a unos 45 km del casco urbano de San Estanislao, fue creada en 2012. Se encuentra en una zona de difícil acceso, dividida por el arroyo Tapiracuái y rodeada en gran parte de fincas ganaderas, lo que hace que los pobladores vivan en una situación de extrema pobreza por el problema de comunicación vía terrestre.

El asentamiento no tiene agua potable, energía eléctrica, camino ni local para la escuela, que funciona bajo árboles y, mucho menos, asistencia médica. Las familias del lugar insisten en que la construcción de un puente y un camino de todo tiempo representa una urgencia.

El encargado de la parte social de Caminos Vecinales del MOPC, Pánfilo Agüero, expresó su deseo de que este año se inicie la construcción del puente para dar tranquilidad a la comunidad.

Ya no quieren esperar

El líder de la comunidad Virgen del Carmen, Néstor Torales, indicó que hace 14 años sobreviven en la miseria, debido a la inacción de las instituciones del Estado.

“Ya no estamos en condiciones de seguir soportando por mucho tiempo esta vida de miseria, porque aquí prácticamente no tenemos nada por el abandono de las instituciones; necesitamos que el presidente del Indi (Instituto Paraguayo del Indígena), Hugo Samaniego, nos acompañe más que nunca para concretar la construcción del puente”, dijo.

Al respecto, Samaniego se comprometió a continuar con las gestiones ante el MOPC para que el proyecto de construcción del puente sea una prioridad.

Una vez que cuenten con camino de todo tiempo, podrán mejorar las condiciones de educación, salud y vivienda.

Preocupación por situación de escolares

La directora de la Escuela Básica Nº 8.300 Ka´apoty, Griselda Alvarenga, recordó una vez más que es una preocupación de la comunidad educativa enseñar a los niños bajo los árboles. No cuentan con las comodidades necesarias, principalmente aulas, energía eléctrica, agua potable ni sanitarios, debido a la falta de camino para poder acarrear los materiales que utilizan para las obras que faltan instalar en el asentamiento, detalló

También intentamos hablar con el titular de la Secretaría de Pueblos Originarios de la Gobernación de San Pedro, Alci Barrios, pero al parecer hubo problemas técnicos que impidieron la conexión telefónica.