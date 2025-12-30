Alertan sobre intentos de fraude vía WhatsApp: Policía pide precaución

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, dio recomendaciones para que los usuarios de servicios de mensajes como WhatsApp sean víctimas de intentos de vulneración de sus cuentas y otras acciones de ciberdelincuentes.

El comisario Alarcón explicó que el pasado 19 de diciembre los sistemas de WhatsApp sufrieron una falla que permitió que ciberdelincuentes se hicieran con datos – como números de teléfono - de un gran número de usuarios, lo que les permite realizar intentos de fraude.

Una de las modalidades observadas es que los ciberdelincuentes hacen llegar al usuario un mensaje con un enlace al cual buscan que el usuario envíe un código de verificación de su cuenta.

Recomendaciones

El jefe policial afirmó que un gran número de personas ha recibido recientemente mensajes como ese, y recordó a la ciudadanía que datos como códigos de verificación nunca deben ser entregados ante pedidos que lleguen por mensajes de texto o correos electrónicos.

Recomendó también que los usuarios tengan siempre actualizada la aplicación de WhatsApp en sus teléfonos para mayor seguridad.