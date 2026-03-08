8M: convocan a marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Plaza Uruguaya

Este 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, la Articulación Feminista del Paraguay convoca a las mujeres a una marcha.

En su invitación en redes sociales, la organización menciona que salen a la calle a “levantar nuestra voz contra todas las injusticias laborales y el arrebato sistemático de derechos básicos”.

La convocatoria es para este domingo a las 16:00 en la Plaza Uruguaya de Asunción. “¡Ni precarizadas ni sumisas! Defendemos nuestros derechos”, resalta.

Lea más: Mujeres que cambiaron el rumbo de la historia

Reivindicaciones de la movilización

Según el comunicado, marchan por las mujeres en relación de dependencia, por las que trabajan en la informalidad para subsistir, por las docentes que ven amenazadas sus jubilaciones y por todas las que sostienen este país con su trabajo cotidiano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las exigencias principales se destacan el trabajo digno y salario igual, la seguridad social real, el fin de la violencia de género y el feminicidio, el cese de los desalojos, educación y salud de calidad, así como el fin de la guerra en Medio Oriente.

“Trabajamos más, pero cada vez estamos más empobrecidas. Eso no lo vamos a aceptar en silencio”, expresan.

Lea más: El empleo femenino en Paraguay: las mujeres estudian más, pero ganan 30% menos que los hombres

Mujeres ganan menos pese a mayor nivel educativo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló recientemente que las mujeres en Paraguay estudian más, pero perciben un salario menor al de los hombres.

Las mujeres en Paraguay ganan, en promedio, 27,3% menos que sus pares masculinos. Mientras el ingreso medio de los hombres ronda los G. 3.815.000, las mujeres perciben unos G. 2.772.000.

Esta disparidad ocurre a pesar de que las mujeres cuentan con un mayor nivel educativo: 10,3 años de estudio frente a los 10,1 de los hombres.