8M: trabajadoras reclaman que se cumpla la ley del empleo doméstico

En 2015 fue promulgada la Ley 5.407 que regula el trabajo doméstico con el fin de garantizar a las personas que lo practican – en su gran mayoría mujeres – igualdad en derechos laborales.

Sin embargo, más de una década después esa ley aún no es cumplida en su totalidad, dijo hoy a ABC Color Marciana Santander, del Sindicato de Trabajadoras, quien indicó que, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, apenas un 3,5 por ciento de las trabajadoras domésticas tienen cobertura del Instituto de Previsión Social.

El sindicato reclama que complemente la ley del Trabajo Doméstico con el establecimiento de un sistema de “prorrateo” por el cual las empleadas domésticas puedan cobrar por hora, por día o por semana.

Argumentó que eso sería conveniente no solo para las empleadas, quienes podrán tener varios empleadores; sino también para los propios empleadores, quienes podrán pagar a sus trabajadoras por día o por semana en vez de hacerlo solamente de manera mensual.

Santander dijo que en los últimos años se han visto mejoras en el pago a las trabajadoras domésticas.

Sin embargo, indicó que esas mejoras solo se observan en Asunción y otras grandes ciudades.