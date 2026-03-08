Colegio de Chacarita, con problemas estructurales y aún sin “pupitres de oro”

Voluntarios de la organización activista Levanta Escuelas se unieron a padres y alumnos de la institución en una jornada de trabajo comunitario en la que hicieron labores de hermoseamiento de las áreas comunes del colegio, según explicó a ABC Color Maximiliano Seiferheld, fundador de Levanta Escuelas.

Los trabajos se realizaron principalmente en el patio deportivo del colegio, con donaciones de pintura y otros insumos por un valor de aproximadamente 12 millones de guaraníes, dijo Seiferheld.

Ante la anterior falta de un espacio adecuado, los alumnos se veían obligados a salir de la institución para realizar sus clases de educación física en el Parque Caballero, ubicado a unas tres cuadras del colegio, por medio de un convenio con la Municipalidad de Asunción, explicó la directora de la institución, Bernardita González.

La directora explicó que al Colegio Vicepresidente Sánchez acuden no solo niños de la zona de Chacarita, sino estudiantes de varios puntos del departamento Central.

Sin “pupitres de oro”

A pesar de que el colegio está ubicado a solo un kilómetro de la sede central del Ministerio de Educación y Ciencias, la institución aún no ha recibido los pupitres de fabricación china que el Gobierno adquirió hace más de un año a precios sospechosamente altos a través de la Itaipú Binacional para amoblar colegios y escuelas del sector público.