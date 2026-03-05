Padres de la escuela de San Lorenzo reclaman al MEC la entrega de kits escolares

Los padres de la escuela Franklin D. Roosevelt, de la ciudad de San Lorenzo, indicaron que los alumnos de la institución siguen asistiendo a clases sin contar con los kits escolares correspondientes al presente año lectivo, situación que, según señalaron, dificulta el normal avance de las actividades académicas.

De acuerdo con lo manifestado, esta sería la primera vez que se registra una situación similar en la institución educativa. Ante ello, solicitaron a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que los materiales escolares sean entregados a la brevedad para garantizar el normal desarrollo de las clases.

Los padres señalaron además que, en caso de que el MEC no provea los útiles escolares en breve, se verán obligados a adquirirlos por cuenta propia. “Qué vamos a hacer. Tendremos que comprárselos a nuestros hijos, porque no podemos esperar a que regresen de la Semana Santa para que tengan sus herramientas de estudio”, expresaron algunos de los padres.

Agregaron que esta situación podría representar una dificultad económica para varias familias, debido a que en algunos grados se requieren numerosos útiles escolares.

Entrega de kits estaría en proceso

Según explicó el encargado de despacho de la institución, Miguel Burdos Ramírez, la entrega de los kits escolares ya se encuentra en proceso.

“En conversación con los directivos de la Dirección Departamental nos informaron que la provisión de los kits ya está organizada. Mientras tanto, estamos realizando los repasos que habitualmente se desarrollan al inicio del año lectivo, por lo que la utilización de los materiales todavía no es urgente”, señaló