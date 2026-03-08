Piribebuy celebra 390 años con un festival que reunió a numerosos espectadores

El evento congregó a más de 200 personas, entre pobladores y visitantes, quienes disfrutaron de una noche cargada de música, danza y expresiones culturales. El público acompañó cada presentación con aplausos, coreando canciones y bailando al ritmo de los artistas que formaron parte de la programación.

Entre las presentaciones se destacó la actuación de la cantante Sara Santacruz, quien interpretó una emotiva canción dedicada a la ciudad. En su interpretación recordó lugares emblemáticos de Piribebuy como el Oratorio San Blas, el templo Ñandejara Guasu y las aguas naturales que caracterizan a la comunidad.

La interpretación despertó aplausos y emociones entre los presentes, quienes valoraron el homenaje a sitios que forman parte de la identidad local.

Durante la noche también se presentó el grupo Heroínas de Piribebuy, que ofreció un espectáculo de danza de proyección folclórica, resaltando la riqueza cultural del Paraguay a través de coreografías que combinaron tradición y expresión artística. La presentación fue recibida con entusiasmo por el público.

Lea más: Piribebuy: riqueza histórica, geológica y religiosa para descubrir el fin de semana largo Este artículo tie

Canciones dedicadas a Quemil Yambay

Uno de los momentos más emotivos del festival fue la actuación del grupo piribebuyense Tercera Capital, que recientemente ganó el Colombia Music Fest 2024, representando a Paraguay en ese certamen internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su presentación, los músicos ofrecieron un repertorio especial dedicado al recordado artista paraguayo Quemil Yambay, interpretando varias de sus canciones y recordando su legado dentro de la música popular paraguaya.

El homenaje fue acompañado por aplausos del público, que coreó algunas de las canciones más conocidas.

Además, también subieron al escenario Roscer Díaz, Arma Negra, Juanjo Garcete, el elenco Piribebuy Jeroky, Las Botelleras, The Classic y el Taller Municipal de Danza de Piribebuy, quienes ofrecieron una diversidad de géneros musicales y expresiones culturales durante la velada.

El cierre del festival estuvo a cargo de la cantante Mily Brítez, ganadora del Poncho Para’i de 60 Listas 2026, quien subió al escenario con un repertorio alegre y dinámico que hizo vibrar al público.

Con su energía y carisma logró que los asistentes cantaran y bailaran durante su presentación, poniendo el broche final a la noche festiva.

Lea más: El Poncho Para’i de Piribebuy lució en la Expo Osaka 2025 de Japón

Importante concurrencia

La celebración se desarrolló en un ambiente familiar y de gran participación ciudadana, en el que la música, la danza y las tradiciones se unieron para conmemorar el aniversario de la histórica ciudad.

Asi también, el festival sirvió para resaltar el valor cultural del Poncho Para’i, una prenda tradicional que forma parte del patrimonio de Piribebuy y del trabajo de sus tejedoras, quienes mantienen viva esta técnica artesanal transmitida de generación en generación.

Lea más: Abren en Piribebuy el Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas