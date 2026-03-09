Altos: allanamiento fiscal deriva en detención de hombre imputado por presunto abuso sexual en niños

El procedimiento fue autorizado por la jueza Penal de Garantías de Caacupé, Silvia Cáceres, y se realizó con acompañamiento de efectivos policiales bajo el mando del comisario principal Víctor Bobadilla.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos denunciados se habrían iniciado el 11 de enero de 2025 y se habrían prolongado hasta marzo de 2026, presuntamente en la vivienda del imputado, lugar donde convivían tanto el sospechoso como la víctima.

Según los antecedentes del caso, el hombre habría abusado de una niña, quien sería su sobrina, desde que la menor tenía 11 años.

En la fecha, el agente fiscal resolvió imputar al sospechoso por el hecho punible de abuso sexual en niños. La imputación se sustenta en la denuncia presentada, informes de contención psicológica, declaraciones testificales y un informe ginecológico incorporado a la carpeta fiscal.

Preocupación por aumento de casos en Cordillera

Autoridades y referentes sociales han manifestado su preocupación ante la cantidad de denuncias por abuso sexual que se registran en el departamento de Cordillera, especialmente en casos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Instan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho y a no guardar silencio.

¿Dónde pedir ayuda?

En casos de abuso o violencia contra menores, las personas pueden comunicarse con:

- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía más cercana.

- La Policía Nacional, llamando al sistema 911.

- El servicio Fono Ayuda 147, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, disponible para orientación y denuncias sobre vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

- La línea 137 “SOS Mujer”, del Ministerio de la Mujer, en casos de violencia intrafamiliar.

Las instituciones recuerdan que la denuncia es fundamental para proteger a las víctimas y evitar que estos hechos continúen ocurriendo.

