Más de 90 pacientes del San Jorge no acceden a cirugía por falta de insumos y director apunta al MEF

La escasez de insumos y medicamentos en los hospitales públicos y dependientes del Instituto de Previsión Social (IPS) son una constante lucha que los pacientes viven día a día.

Además de la escasez de insumos, ahora las administraciones de estos centros asistenciales deben enfrentar una nueva disposición que potencia la burocracia en las compras, ya que el MEF estableció que para toda compra, las instituciones del Estado deben solicitar el CDP, lo que genera trabas y dificulta las compras que deben realizar los hospitales.

El doctor César Delmás, director del Hospital San Jorge, especializado en atención a pacientes con enfermedades cardiovasculares, confirmó que debido a estas burocracias, muchas veces se vuelve aún más agobiante la escasez de insumos medicamentos. Detalló que aproximadamente 90 pacientes no acceden a sus cirugías por falta de insumos.

“Estamos con muy bajo stock de insumos para cirugía cardíaca y también para cateterismo, eso es una realidad, pero nosotros no hemos suspendido en ningún momento las cirugías, porque tenemos aproximadamente 35 pacientes que tienen ya completo el kit quirúrgico. Tenemos aproximadamente 80 a 90 pacientes que no tienen insumos, sobre todo la membrana, los oxigenadores para la circulación extracorpórea y también válvulas, que estamos en prácticamente con stock cero”, indicó.

Burocracia en compras

Los pacientes que lograron conseguir los insumos para sus cirugías lo hicieron a través de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), la cual incluso ahora tiene también problemas grandes de abastecimiento, lo que dejó un poco estancados a los del San Jorge, según dijo el director.

El nivel bajo de stock del San Jorge ya se registra desde julio del año pasado, época en la que asumió como director César Delmás. Tras percatarse de la situación crítica de insumos, hicieron un llamado a licitación pública plurinanual con la que estarían obteniendo insumos para dos años, pero la misma se volvió engorrosa, lo que imposibilitó que para diciembre se concrete la operación.

También realizaron una compra vía excepción; sin embargo, también quedó trabada esta vía. Incluso optaron por realizar una compra con el objeto de gasto 834, más conocido como “caja chica”, a fin de dar oxígeno un mes aproximadamente.

“Tuve la grata sorpresa que el viernes salió en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que el 17 de este mes se va a hacer la apertura de la licitación grande y si es que no tenemos otro contratiempo, yo creo que vamos a estar subsanando todo ese problema de insumos para todo el hospital”, destacó.

“Problema es el MEF”

Los kits quirúrgicos constan de elementos que hacen a la circulación intracorpórea, a la válvula, hilos para hacer los bypass, entre otros insumos.

“El problema acá tal vez no sea ni siquiera el ministerio, yo creo que es el emisor del dinero, por llamarlo de alguna manera, es el MEF. Es ahí donde está la cuestión que libere la cantidad suficiente como para poder ser llevadera esta cuestión, porque el ministerio también tiene recursos limitados, todo consecuencia del MEF”, manifestó.

Recordó que pese a esta situación, realizan entre seis y siete cirugías por día, dependiendo de la complejidad de la misma y del tiempo de recuperación de cada paciente.