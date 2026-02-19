Medidas rigurosas del MEF pueden afectar disponibilidad de insumos y medicamentos en el segundo semestre del 2026

Las autoridades sanitarias fueron informadas, a través de una reunión de las disposiciones que hacen más rigurosos los requerimientos para la ejecución de gastos en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). El director de la Séptima Región Sanitaria, doctor Jorge Ayala, explicó que la medida todavía no está reglamentada.

Estimó que poco es lo que cambiará, porque se controlará el gasto a partir de la disponibilidad presupuestaria. En los casos de emergencia por falta de medicamentos o insumos, afirmó que todos los centros sanitarios de Itapúa dependen de la disponibilidad en el parque central del MSPBS.

Según Ayala, no esperan que puedan tener inconvenientes en los primeros seis meses. No obstante, sí se puede esperar que haya faltante en el segundo semestre del año, debido a que dependerán de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asegure la disponibilidad presupuestaria.

Con relación a cuánto afectaría al sistema de salud, manifestó que en la región se maneja un alto grado de previsibilidad, porque habitualmente manejan un flujo creciente y constante de demanda. Además, el Hospital General de Itapúa ni la Séptima Región Sanitaria se encargan de la compra de insumos o medicamentos, sino que gestionan la disponibilidad del Parque Sanitario Central, a requerimiento.

MEF presiona a Salud

A través de un documento remitido a la ministra de Salud, el ministro Carlos Fernández Valdovinos indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha emitido instrucciones rigurosas que limitan la capacidad de maniobra del MSPBS para el Ejercicio fiscal 2026, condicionando cualquier compra a la disponibilidad inmediata de fondos.

A través de la Circular D.G.A.F. N° 004/2.026, el Ministerio de Salud ha comunicado a todos sus directores de hospitales y regiones sanitarias que no se podrán realizar gastos sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) previo.

El documento del MEF (Nota N° 71), con fecha de enero de 2026, expone que: “No podrán, en ningún caso, generar ni ser reconocidas como deudas válidas del Estado” aquellas entregas de bienes o servicios que no cuenten con la debida certificación previa.

Esto puede implicar retrasos en la gestión de reparaciones, reposiciones y adquisiciones de equipos médicos, como también ante el requerimiento de medicamentos o insumos de emergencia.