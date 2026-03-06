Paraguay invierte menos de la mitad de lo recomendado por la OMS en salud pública, admiten

Una extensa lista de insumos y medicamentos supuestamente con stock cero y stock crítico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) transcendió en los últimos días. El documento, compuesto de 2.001 ítems, indica que hay 1.453 ítems con stock cero y 469 ítems con stock crítico que durará de 1 a 6 meses.

Esto se suma a las constantes denuncias que realizan usuarios de los hospitales de que componen el sistema de salud pública, como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Tras la publicación del documento, el viceministro de Salud Integral a la Salud, Saúl Recalde, ya había salido a desmentirlo, con el argumento de que brindaba datos desactualizados.

Lea más: Hipertensión pulmonar: cortan suministro de fármacos vitales pese a amparos judiciales

Desmiente informe, pero admite faltantes

Recalde precisó este viernes que el vademecum del Ministerio de Salud cuenta actualmente con 690 insumos y 490 de medicamentos, de los cuales hay un faltante del 15,8% con relación a los fármacos vitales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, reflexionó que el presupuesto que maneja el MSPBS para sostener el sistema de salud pública es insuficiente.

Detalló que el presupuesto para la adquisición de los mismos es de US$ 480 millones, lo que -indicó- corresponde a casi el 50% del monto total que dispone la cartera sanitaria cada año.

“No existe ningún servicio que no deba otorgarse por el sistema público, desde patologías sencillas hasta programas y patologías megacomplejas. Entonces, hay que hacerse la pregunta: ¿el presupuesto corresponde para todo lo que la ley te exige que tengas?”, subrayó.

Paraguay invierte menos de lo recomendado por la OMS

Recalde mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, a la región, una inversión del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en salud pública y en Paraguay apenas se destina el 2,8%.

“Estamos por debajo de lo que tenemos que hacer y sobre eso tenemos que hacer austeridad. Tenemos que trabajar en aumentar”, expresó.

Refirió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no descarta otorgar una ampliación presupuestaria al Ministerio de Salud para el próximo año.

“Bajo ninguna circunstancia el Gobierno está ajeno a una ampliación. Todos estamos muy preocupados con la salud pública. Estamos trabajando en ese ordenamiento. Sabemos que el presupuesto no es suficiente, las necesidades son gigantescas y los recursos son limitados”, mencionó.

Lea más: Entre el “desorden” y la escasez: Salud Pública admite que el 45% de sus fármacos están en niveles críticos o nulos

Salud promete mayor control en licitaciones

Afirmó que desde el equipo del Ministerio de Salud están trabajando en ejercer un control efectivo sobre las licitaciones que -según indicó- en las gestiones anteriores no se realizaba.

“Estamos trabajando en controlar lo que tenemos, cosa que nunca se hizo. No estamos emitiendo más esas órdenes de compra voladoras que antes se emitían”, mencionó.

El viceministro, asimismo, negó que exista una mala planificación en la adquisición de insumos que derive en el déficit actual. Atribuyó la situación, entre otras cosas, a cuestiones de presupuesto y a la “guerra comercial” que ralentiza los procesos de licitación.