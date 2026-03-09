Paraguayos varados en Catar fueron evacuados ante conflico en Medio Oriente

José Agüero Ávila, embajador paraguayo en Catar, informó a través de sus redes oficiales que seis paraguayos que estaban varados en ese país por la interrupción de los vuelos, finalmente pudieron ser evacuados.

Ávila, quien también es concurrente ante Egipto, Kuwait y Omán, dijo que la gestión permitió organizar la salida por vía aérea de los connacionales afectados por el cierre del espacio aéreo, una situación que impidió el desplazamiento desde territorio catarí. En ese sentido, expresó su “sincero agradecimiento y reconocimiento” por el respaldo recibido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar.

El pasado 5 de marzo, la representación diplomática en Catar hizo un llamado a los paraguayos residentes tanto en ese país como en Kuwait y que tuvieran intenciones de evacuar a través de la frontera terrestre con Arabia Saudita, contactarse con la embajada.

Agencias de noticias informaron el pasado viernes que la Autoridad General de Aviación Civil de Catar anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo para vuelos de evacuación y de carga, en medio de la guerra que afecta a Oriente Medio.

El comunicado de esta entidad gubernamental catarí señalaba la reanudación parcial del tráfico aéreo “a través de rutas aéreas de emergencia con capacidad limitada y en plena coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades competentes del país”.