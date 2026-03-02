Nacionales
02 de marzo de 2026 - 15:18

Paraguayas en Israel: de las playas de Tel Aviv a un búnker en Jerusalén

Seguridad en Jerusalén mientras Irán continúa con ataques aéreos de represalia contra Israel.
ATEF SAFADI

Desde Medio Oriente da su testimonio Magalí Benítez, turista paraguaya atrapada por la guerra en Israel. Se encuentra como turista en la zona, en compañía de su tía. Asegura que están bien y esperan seguir con su tour que mañana debería salir rumbo a Roma.

Lo que debía ser el viaje de sus sueños, recorrer la historia milenaria de Tierra Santa y culminar con una audiencia con el Papa en el Vaticano, se transformó en una experiencia de supervivencia para Magalí Benítez y su tía. Las compatriotas, que ingresaron a Israel la semana pasada por motivos estrictamente turísticos, hoy aguardan una evacuación oficial mientras conviven con el sonido de las alarmas y el rigor de un país en estado de guerra.

Magalí relata que el inicio de su viaje fue idílico. Tras planificarlo desde diciembre y obtener la visa correspondiente, disfrutó de los atractivos de Tel Aviv, sus playas y la icónica Clock Tower. Sin embargo, el cambio de escenario fue abrupto al llegar a Jerusalén el pasado viernes para vivir la experiencia del Shabat.

“El sábado a las 06:00 de la mañana ya nos cancelaron el tour a Galilea. Ahí, en el lobby del hotel en Jerusalén, sonaron las alarmas y tuvimos que entrar al búnker”, relata.

Ubicadas a escasos 400 metros de la Puerta de Jaffa (Jaffa Gate), en la zona moderna de la ciudad, Magalí describe una realidad impactante para cualquier paraguayo: la naturalización de las armas y la seguridad extrema.

“Hay un acuerdo entre locales: si estás en la calle y suena la alarma, podés entrar a cualquier búnker sin pedir autorización. Todos están entrenados para guiar a los turistas”.

Civiles armados

“Es impactante. Estás tomando un helado o en un gimnasio al aire libre en la playa y ves a la gente entrenando o tomando café con armas largas al lado. Son civiles, pero están siempre preparados”, comenta.

El operativo de retorno

A pesar de la tensión y de las bajas temperaturas (cerca de 9 °C), Magalí asegura que ambas se encuentran en buen estado de salud y asistidas por el hotel. La comunicación con la Embajada de Paraguay es constante.

El destino original del viaje incluía una escala en Roma para visitar los Museos Vaticanos y el Coliseo. Hoy, ese itinerario está en pausa, supeditado a las instrucciones del embajador.