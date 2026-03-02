Paraguayas en Israel: de las playas de Tel Aviv a un búnker en Jerusalén

Lo que debía ser el viaje de sus sueños, recorrer la historia milenaria de Tierra Santa y culminar con una audiencia con el Papa en el Vaticano, se transformó en una experiencia de supervivencia para Magalí Benítez y su tía. Las compatriotas, que ingresaron a Israel la semana pasada por motivos estrictamente turísticos, hoy aguardan una evacuación oficial mientras conviven con el sonido de las alarmas y el rigor de un país en estado de guerra.

Magalí relata que el inicio de su viaje fue idílico. Tras planificarlo desde diciembre y obtener la visa correspondiente, disfrutó de los atractivos de Tel Aviv, sus playas y la icónica Clock Tower. Sin embargo, el cambio de escenario fue abrupto al llegar a Jerusalén el pasado viernes para vivir la experiencia del Shabat.

“El sábado a las 06:00 de la mañana ya nos cancelaron el tour a Galilea. Ahí, en el lobby del hotel en Jerusalén, sonaron las alarmas y tuvimos que entrar al búnker”, relata.

Ubicadas a escasos 400 metros de la Puerta de Jaffa (Jaffa Gate), en la zona moderna de la ciudad, Magalí describe una realidad impactante para cualquier paraguayo: la naturalización de las armas y la seguridad extrema.

“Hay un acuerdo entre locales: si estás en la calle y suena la alarma, podés entrar a cualquier búnker sin pedir autorización. Todos están entrenados para guiar a los turistas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Explosiones en una central nuclear iraní, según prensa israelí

Civiles armados

“Es impactante. Estás tomando un helado o en un gimnasio al aire libre en la playa y ves a la gente entrenando o tomando café con armas largas al lado. Son civiles, pero están siempre preparados”, comenta.

El operativo de retorno

A pesar de la tensión y de las bajas temperaturas (cerca de 9 °C), Magalí asegura que ambas se encuentran en buen estado de salud y asistidas por el hotel. La comunicación con la Embajada de Paraguay es constante.

El destino original del viaje incluía una escala en Roma para visitar los Museos Vaticanos y el Coliseo. Hoy, ese itinerario está en pausa, supeditado a las instrucciones del embajador.