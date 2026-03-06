Catar reabre parcialmente su espacio aéreo para vuelos de evacuación y de carga

Según un comunicado de esta entidad gubernamental catarí, la reanudación parcial del tráfico aéreo es "a través de rutas aéreas de emergencia con capacidad limitada y en plena coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades competentes del país".

Esta primera fase incluye un número limitado de vuelos dedicados a la evacuación de pasajeros, además de la operación de vuelos de carga, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios aéreos esenciales, indicó la nota.

Los vuelos mencionados no incluyen los vuelos comerciales programados con origen o destino en Doha, que se reanudarán en cuanto la Autoridad General de Aviación Civil emita un anuncio oficial sobre una reapertura más completa del espacio aéreo.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y las represalias de Teherán contra objetivos en toda la región, han obligado al cierre de gran parte del espacio aéreo de Oriente Medio.

Según el Ministerio de Defensa de Catar, una decena de drones iraníes fueron lanzados hoy contra su territorio, nueve de los cuales fueron interceptados y uno impactó en un área deshabitada.

Catar alberga la base militar de Al Udeid, en la que hay destacados efectivos estadounidenses, al igual que ocurre en otros países vecinos como Arabia Saudí y Kuwait, que también han sido blanco de los ataques iraníes.

No obstante, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró este viernes que los ataques de Irán a los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.