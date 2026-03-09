San Bernardino: Municipalidad se deslinda de invasiones en un comunicado

Según el comunicado, al enterarse de una supuesta ocupación irregular, se revisaron los datos catastrales de los inmuebles afectados, pero no se encontraron registros ni documentos en los archivos municipales. Esto motivó al intendente de San Ber, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), a iniciar una mensura administrativa para determinar si los terrenos eran excedentes municipales, según la resolución 740-2023, aprobada posteriormente por la Junta Municipal mediante resolución 456 de fecha 2 de febrero de 2026.

Representantes de la familia Herrero de Lorenzi afirmaron ser propietarios de los terrenos y se comprometieron a presentar la documentación pertinente. Sin embargo, la Dirección de Catastro municipal indicó que los documentos entregados no corresponden a los inmuebles objeto de mensura. Los planos revisados muestran que en el lindero sur figura como propietario Victorio de Lorenzi, lo que sugiere la posible existencia de títulos que sí afectarían al inmueble en cuestión.

La Intendencia espera un informe técnico final para decidir sobre la anulación del procedimiento de mensura administrativa, subrayando el respeto a la propiedad privada consagrado por la Constitución Nacional.

Mientras tanto, vecinos afectados denuncian que el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) sigue sin atender a quienes se acercan a su despacho para buscar una solución. Con el comunicado, la Municipalidad se deslinda de cualquier responsabilidad sobre la actuación de los ocupantes, negando cualquier vínculo con ellos.

La corresponsalía del Diario ABC ha intentado comunicarse en varias ocasiones con Ruiz Díaz a su número con terminación 912, sin obtener respuesta. Estamos disponibles para recibir cualquier aclaración que desee brindar sobre la situación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Movilización sin respuesta

El sábado 7 de marzo, más de 40 vecinos se dirigieron a la Municipalidad de San Bernardino para exigir soluciones ante la ocupación de terrenos privados. Al no encontrar al jefe comunal en su despacho, los vecinos decidieron trasladarse hasta su residencia.

Al llegar a la casa, fueron recibidos con agua lanzada desde lo alto de la muralla, lo que generó sorpresa e indignación entre los presentes.

Lea más: San Bernardino: protesta por invasión de terrenos llega hasta la Municipalidad y la casa del intendente

Antecedentes

El 11 de febrero de 2026, propietarios y residentes de siete urbanizaciones enviaron notas a los intendentes de San Bernardino y Ypacaraí, Emigdio Ruiz Díaz y Fernando Raúl Negrete (PLRA), respectivamente, en las que denuncian ocupaciones irregulares de terrenos privados en la zona de El Cortijo y frente a Casa Blanca. Mencionan la presencia continua de personas y la instalación ilegal de servicios públicos.

El 14 de febrero de 2026, pobladores de la urbanización El Cortijo denunciaron la invasión de otro predio privado, esta vez situado en un área protegida cerca del Museo Aviadores del Chaco. Según afirman en el escrito, más de 200 familias se instalaron en el sitio y expresan preocupación por el impacto ambiental que podría generar el hecho y la falta de claridad jurídica sobre la propiedad.

Según residentes de San Bernardino, una primera invasión dentro del área protegida se registró hacia inicios del año 2023, aunque con menor cantidad de ocupantes en ese momento.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/01/14/crisis-turistica-en-san-bernardino-hoteleros-lamentan-baja-ocupacion/