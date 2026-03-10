Caja fiscal: docentes marchan nuevamente en el centro de Asunción

En el transcurso de la mañana, docentes coparon la Plaza de la Democracia, Plaza O’Leary y las inmediaciones del Panteón Nacional.

Silvio Piris, uno de los principales voceros de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y de toda la manifestación, relató que el principal objetivo de hoy es primeramente llegar hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por ese motivo, marcharon sobre las calles Yegros y Chile. Luego de una concentración frente al MEF, volverán hasta el Congreso, donde permanecerán en vigilia.

Los docentes buscan hacer presión en medio de los debates por la reforma de la caja fiscal. Piris señaló que hoy solo están representantes de Asunción y Central, principalmente, además de representantes de otras localidades más.

Paralelamente, hay 31 puntos de concentración en ciudades del interior del territorio nacional.

El Ejectivo aceptó cambios a la reforma de la caja fiscal

Según el vicepresidente Pedro Alliana, la reforma de la caja fiscal se trataría esta semana en el Congreso. Ayer confirmó que el proyecto de reforma sufrirá cambios en la Cámara de Senadores.

El Ejecutivo decidió ceder en puntos sensibles para que el impacto sea “lo menos traumático posible”. Entre las modificaciones principales se destaca que la edad de jubilación bajará de 57 a 53 años y la tasa de sustitución (el porcentaje del sueldo que recibe el jubilado) subirá del 70% al 78% como mínimo, pudiendo llegar hasta un 90%.

El proyecto contempla reconocer hasta dos hijos para el cálculo jubilatorio. Esto significa que una docente con dos hijos podría jubilarse a los 53 años con beneficios que, de otra forma, recién alcanzaría a los 55. Además, se mantiene firme el requisito de los 25 años de aporte mínimo.