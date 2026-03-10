Caja Fiscal: arranca el primer día de movilización docente a la espera del debate en el Senado

Maestros que integran las distintas organizaciones ya se encuentran en Asunción para seguir de cerca el proceso de tratamiento de las modificaciones a la caja fiscal. La concentración principal es en la Plaza de la Democracia, desde donde pretenden marchar hasta el Ministerio de Economía y posteriormente las inmediaciones del Congreso Nacional.

Los docentes esperan que la Comisión de Presupuesto emita este martes un dictamen conforme a lo acordado en la última reunión que mantuvieron sus representantes con los congresistas y enviados del Ejecutivo.

Blanca Ávalos, referente de la Organización de Trabajadores de la Educación–Sindicato Nacional (OTEP – SN), dijo que no tienen garantías de que los senadores aprueben mejoras a la Caja Fiscal. Reiteró que se mantienen en contra del establecimiento de una edad mínima, ya que, según dijo, el equilibrio de la Caja se debe dar a través del aporte.

Por su lado, Silvio Piris, secretario general de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), destacó las negociaciones que permitieron reducir la edad mínima, aunque aclaró que no se alcanzó un consenso total. El gremialista destacó que, de cumplirse el compromiso de que el Estado aporte el 10% como patronal, implica más de 120 millones de dólares solo para el sector docente.

Sobre las movilizaciones, Piris informó que, de momento, la convocatoria al paro es hasta el jueves, día en que los diputados –según lo esperado– sancionarían el documento con la versión del Senado. No obstante, si la Cámara Baja se ratifica en su postura, los educadores se mantendrán en las calles.

Para este miércoles se espera que al menos 400 ómnibus traigan a docentes de distintos puntos del país hasta la capital para acompañar el debate de la Cámara de Senadores.