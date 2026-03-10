Padres de Almir de Brum mantienen hermetismo, mientras la investigación continúa sin avance

Desde el secuestro de Almir de Brum, el 21 de febrero último, los investigadores no cuentan con avances significativos sobre el paradero del trabajador rural.

Tras el hecho, fueron desplegados equipos especializados del Batallón de Inteligencia Militar y del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, que llevan adelante tareas de inteligencia y verificación en la zona afectada y en áreas circundantes.

Lea más: Secuestro Almir de Brum: Riera dice que hay avances en inteligencia y pide sigilo

En el último comunicado emitido por los familiares, la familia solicitó a los captores una prueba de vida y manifestó que estaba dispuesta a escuchar cualquier planteamiento, con el objetivo de lograr el retorno del secuestrado.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso el bloqueo total de las cuentas bancarias de la familia de Almir de Brum, productor sojero presuntamente secuestrado por un grupo de criminales, aunque la información nunca fue confirmada en su totalidad por los investigadores. La medida busca evitar cualquier transferencia de dinero o intento de negociación mientras se desarrolla la investigación.

En la zona continúan los operativos de búsqueda. Personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) sigue realizando incursiones en sectores boscosos de la reserva Morombí, aunque hasta el momento no se tienen rastros de los secuestradores ni del paradero del productor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Secuestro en Canindeyú: familia de Almir de Brum pide una prueba de vida

Investigadores señalaron que, en este tipo de procesos, es fundamental mantener la discreción necesaria para no poner en riesgo la seguridad de la víctima ni el desarrollo de la operación.

Las autoridades también aclararon que, por motivos de seguridad, no pueden brindar mayores detalles sobre los procedimientos, y que cualquier información será comunicada solo cuando no comprometa el desarrollo de las tareas investigativas en curso.