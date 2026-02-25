Secuestro en Canindeyú: familia de Almir de Brum pide una prueba de vida

En un mensaje público, la esposa de Almir de Brum (32), Dolly Giménez, exigió una prueba de vida del trabajador rural secuestrado, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde el pasado sábado. La mujer estuvo acompañada por la madre del joven, Ivonir De Brum.

“Con mucho dolor y desesperación le pedimos una vez más que nos envíen una prueba de vida de Almir”, expresó entre lágrimas la esposa.

“Sus hijos Bruno y Bruna (hijos de Almir) todas las noches preguntan cuándo va a volver nuestro papá (...) La ausencia de un hijo, esposo y padre ha dejado un vacío inmenso en los corazones de nuestra familia. La angustia y el dolor es demasiado”, añadió.

En otro momento del mensaje, la familia dejó en claro su postura de apertura de negociación. “Estamos dispuestos a escuchar y dialogar sobre cualquier aviso que tengan”, afirmó.

“Rogamos algún video o alguna foto”

En la parte final, la esposa pidió una prueba de vida de cualquier tipo sobre la víctima.

“Les pedimos que actúen con humanidad y cumplan su palabra para que Almir regrese con la familia. Rogamos algún video, alguna foto donde él pueda hablarnos”, expresó.

Mientras tanto, el paradero de Almir de Brum sigue siendo incierto, pues desde su captura, los secuestradores no volvieron a comunicarse con la familia.