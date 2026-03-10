Persiste la violencia en Caacupé: tres aprehendidos tras procedimiento policial

En la tarde-noche del lunes 9 de marzo, un operativo policial se realizó en el barrio San Francisco y dejó como saldo la aprehensión de tres personas y el hallazgo de presunta cocaína en un vehículo. El procedimiento se activó luego de que la Comisaría 1ª de Caacupé recibiera un aviso telefónico sobre un incidente en la vía pública.

Al llegar, los agentes encontraron a Blas Miguel Quiñónez Ortega (35), con heridas supuestamente provocadas por disparos de arma de fuego. Fue trasladado al Hospital Regional de Caacupé, donde recibió atención médica y posteriormente quedó aprehendido por presunta transgresión a la Ley Nº 1340/88 de drogas, tras encontrarse sustancias ilícitas en el vehículo que estaba a su cargo.

Presuntos autores del hecho

Como supuestos autores del hecho fueron detenidos Ángel Gabriel Torres Núñez (24) y Luis Carlos Paredes (25), ambos sin antecedentes policiales.

Durante el procedimiento, la policía incautó un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, una picana eléctrica, una manopla de hierro, dos teléfonos celulares, una riñonera con documentos, dinero en efectivo por G. 46.600 y 23 moñitos de cocaína hallados dentro de un Toyota Vitz color negro, año 2009.

El operativo estuvo a cargo del subcomisario Herminio Gamarra, acompañado por personal de la dependencia, con la intervención de Criminalística e Inteligencia de la Policía Nacional.

Por disposición de los fiscales Carlos Maldonado y Gedeón Escobar, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, los aprehendidos y las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúa la investigación.

Este hecho se suma a otros episodios recientes que reflejan que la violencia persiste en los barrios de la ciudad, generando preocupación entre los vecinos, quienes reclaman medidas más efectivas para frenar este tipo de incidentes. Además, la mayoría de los casos están vinculados a la comercialización y consumo de estupefacientes.

